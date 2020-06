Noordwest Ziekenhuisgroep rolde videobellen versneld uit

Ook voor de coronacrisis stond de uitrol van videobellen en -consulten via HiX bij Noordwest al op de planning. Die planning, en de uitrol, is de afgelopen periode in een stroomversnelling gekomen. Normaliter zou het uitrollen van een nieuwe technologie betekenen dat er een of enkele pilot projecten gestart worden. Bij Noordwest kozen ze echter voor om het videobellen, mede onder druk van de coronacrisis, direct breed uit te rollen.

Videoconsult bij zeventien specialismen

Inmiddels bieden al zeventien specialismen videoconsulten aan. En hoewel sommige artsen aanvankelijk wat terughoudend waren over deze vorm van zorg-op-afstand, zijn de meesten nu erg enthousiast. Datzelfde geldt voor veel patiënten. Ook die zijn over het algemeen zeer te spreken over het videobellen met een arts.

“Patiënten vinden het heel fijn dat zij op deze manier persoonlijk contact hebben met hun arts. Het scheelt patiënten veel tijd. Er zijn geen onnodige wachttijden in het ziekenhuis en patiënten hoeven geen parkeerplaats te zoeken of begeleiding mee te nemen”, aldus Alexander Lopes Cardozo, oncologisch chirurg en Chief Medical Information Officer.

“Inmiddels zitten we in de fase dat onze expertgroep krachtig zegt dat dit een van onze nieuwe standaarden wordt. Videobellen is straks niet meer vrijblijvend, maar ‘gewoon’ een van de methodes om online polibezoeken te faciliteren. Hiermee nemen we als ziekenhuis onze verantwoordelijkheid en passen we deze moderne technologie ook in de zorg toe”, zegt Jurgen Sernee, lid raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Toekomst videobellen en technologie

Op dit moment wordt zo’n 30 procent van alle patiëntcontacten via videobellen afgehandeld. Het ziekenhuis verwacht dat dit ook na de coronacrisis, mede ook door de zogenoemde anderhalve meter maatschappij, zo zal blijven.

“De reguliere zorg start nu anders op dan we gewend waren, met 1,5-meter-poli’s. Hierdoor kunnen we fysiek tot 40 à 50% aan van wat we gewend waren. Daarom blijft de noodzaak van videobellen groot. De medische staf en expertgroep zijn ervan overtuigd dat dit een break through is die onze processen op de polikliniek voorgoed verandert”, zo licht Jurgen Sernee toe.

Over de toekomst is Sernee ook duidelijk. “We werken hard verder aan het optimaliseren van ons portaal Mijn Noordwest. Zo willen we meer vragenlijsten en anamnese toevoegen om de patient journey zo prettig mogelijk te maken. Een ander speerpunt is digitale samenwerking en gegevensuitwisseling in de regio, met de verpleegzorg, verzorgingshuizen en thuiszorg. ‘Corona’ laat zien hoe belangrijk het is om die ontwikkeling door te pakken. Betere samenwerking zorgt ervoor dat we patiënten niet fysiek hoeven te verplaatsen, maar dat we hen op andere manieren in de gaten kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan patiëntmonitoring. Deze digitale ontwikkeling zat al in de ‘pijplijn’, met inzet van een beperkt aantal mensen, maar wat je nu steeds vaker ziet – en daar word ik heel enthousiast van – is dat er bij digitale ontwikkelingen niet meer een klein groepje medewerkers is dat vooruitloopt, maar dat iedereen meewerkt. Wat dat betreft is het net een grote HiX-implementatie. We moeten er even aan wennen, maar daarna is het alsof het nooit anders is geweest.”