Nu ook digitale corona check in het Gelre Ziekenhuis

Patiënten die een afspraak voor een controle of opname in het Gelre Ziekenhuis hebben ontvangen bij de brief ter bevestiging van die afspraak al enige tijd ook een corona check vragenlijst. De vragenlijst heeft als doel eventuele corona gerelateerde gezondheidsklachten te inventariseren. Aan de hand van de resultaten wordt in sommige ziekenhuizen ook bepaald of een afspraak fysiek, dan wel telefonische of via beeldbellen, afgehandeld wordt.

In het Gelre Ziekenhuis moeten patiënten de ingevulde vragenlijst op de dag van de afspraak naar het ziekenhuis meenemen. Zij kunnen deze vragenlijst nu dus ook online invullen en desgewenst digitaal meenemen.

Corona check indicatie

Patiënten kunnen die online corona check maximaal 48 uur voor het ziekenhuisbezoek invullen. De geldigheid van de corona check wordt middels een groene of oranje indicatie weergegeven. Aan de hand van de gegeven antwoorden ontvangen zij informatie over eventuele maatregelen die getroffen moeten worden om het ziekenhuis veilig te kunnen betreden.

Met het invullen van zijn of haar e-mail adres wordt vervolgens het advies met betrekking tot eventuele maatregelen naar de patiënt gemaild. Daarin staat bijvoorbeeld of het nodig is bij binnenkomst in het ziekenhuis eerst een medisch mondneusmasker op te halen bij het uitgiftepunt in de centrale hal. De email met het advies en de corona check indicatie moet bij de afspraak in het ziekenhuis getoond worden. Dat kan door de mail thuis uit te printen, maar hij mag ook op een smartphone getoond worden.

Papieren vragenlijst

Patiënten die geen toegang hebben tot een computer of smartphone kunnen de corona check vragenlijst uiteraard zoals vanouds op papier invullen. Dat maakt verder ook geen verschil voor het advies of te nemen maatregelen naar aanleiding van de antwoorden.

Het advies om indien mogelijk zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen blijft voorlopig gelden. Daarnaast dienen patiënten en hun begeleiders zich ook aan de geldende maatregelen zoals anderhalve meter afstand en het dragen van mondneusmaskers binnen de muren van het Gelre Ziekenhuis te houden.