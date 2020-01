Nuance lanceert cloudbased spraakherkenning

Het cloudbased Dragon Medical One platform is de vervanger van bestaande lokale oplossingen. Dankzij spraakherkenning wordt het niveau van precisie dat de kwaliteit van klinische documentatie verbeterd. Dat helpt ook bij het verminderen van medische en juridische risico’s die daaraan verbonden zijn, zo stelt de fabrikant.

Bijkomend voordeel van een cloudbased platform is het feit dat zorginstellingen die Dragon Medical One gebruiken zelf geen onderhoud aan de software hoeven uit te voeren.

Koppeling spraakherkenning aan EPD

Dragon Medical One kan gegevens uitwisselen met Elektronische Patiënten Dossiers (EPD). Artsen kiezen de sectie die zij willen documenteren en kunnen vervolgens beginnen met spreken. De ingesproken documentatie wordt direct bijgewerkt in het EPD. Dragon Medical One werkt behalve op computers ook op smartphones en tablets.

Jaarlijks worden 400 miljoen minuten cloudbased spraakherkenning verwerkt. De technologie van Nuance introduceert een nieuwe manier om gezondheidsinformatie te documenteren. Volgens Nuance is het daarmee mogelijk voor bestaande gebruikers om medische verslagen tot 45 procent sneller te produceren en daarbij tot 20 procent meer relevante gegevens vast te leggen.

Het inzetten van spraakherkenning voor documentatie en het bijwerken van EPD’s is al enkele jaren in ontwikkeling. De meerwaarde ervan is door diverse proefprojecten ook al bewezen. Bij de samenwerkende ziekenhuizen van Nebraska Medicine gaf vorig jaar bijna driekwart (71%) van de gebruikers aan dat de toepassing van spraaktechnologie tot een betere registratie leidt.

Microsoft Azure

Dragon Medical One wordt gehost in de gecertificeerde infrastructuur van Microsoft Azure zodat de lancering wordt ondersteund en de Nederlandse privacyregelgeving beter kan worden nageleefd. Met Dragon Medical One in Microsoft Azure hebben klanten geen spraakserver nodig. De spraakherkenningssoftware kan geleverd worden op verschillende apparaten, waaronder op thin clients en via virtuele werkplekken.

Nuance en Microsoft kondigden in oktober 2019 aan nauwer te gaan samenwerken om de levering van ACI-technologieën (ambient clinical intelligence) te versnellen die de onderzoeksruimte van de toekomst, waar klinische documentatie zichzelf schrijft, nieuwe impulsen zal geven.