NVZ: Groei beeldbelconsulten en telemonitoring zet door

De NVZ constateert wel dat het aantal beeldbelconsulten in het tweede kwartaal van 2021 lager uitkwam dan in het eerste kwartaal; 18.000 versus 21.500. De oorzaak van die daling is, zo bleek uit navraag bij ziekenhuizen, mogelijk te verklaren door het inhaaleffect van fysieke zorg. Patiënten die als gevolg van de coronacrisis geen fysieke afspraak konden of wilden maken, kwamen vermoedelijk in het tweede kwartaal weer voor een consult naar het ziekenhuis.

Beeldbelconsulten en telemonitoring

De daling is, waarschijnlijk om dezelfde reden, ook zichtbaar bij het inzetten van digitale zorg in het algemeen. Kijkend naar het kwartaalgemiddelde voor beeldbelconsulten dan ligt dat dit jaar tot nu toe ruim 70 procent hoger dan in 2020. Het gebruik van telemonitoring blijft ook in het tweede kwartaal stijgen. In 2020 lag het kwartaalgemiddelde bij telemonitoring op 25.000. Dit jaar komt dat gemiddelde voor de eerste twee kwartalen uit op 31.000.

Van de ziekenhuizen die telemonitoring aanbieden zet ruim driekwart (78%) deze vorm van digitale zorg in voor hartpatiënten. Daardoor werd in het tweede kwartaal van dit jaar 82 procent van telemonitoringverrichtingen uitgevoerd door het specialisme cardiologie.

Beeldbelconsulten worden bij vrijwel alle leeftijdsgroepen ingezet. De gemiddelde leeftijd van patiënten die een beeldbeldconsult voerden lag in het tweede kwartaal op 45 jaar. Van alle patiënten was 11 procent ouder dan 70 jaar en eenzelfde percentage was 18 jaar of jonger.

Monitor digitale zorg

Naast de Factsheet (pdf-link) biedt de NVZ haar leden met de Monitor Digitale zorg ook inzicht in de inzet van digitale zorg. Alle bij de NVZ aangesloten ziekenhuizen kunnen deze monitor inzien. Op dit moment gebeurt dat nog op basis van anonieme gegevens. Vanaf deze week (28 oktober) wordt dat een monitor op naam.

Vanaf dan kunnen de deelnemende ziekenhuizen per ziekenhuis, per specialisme, diagnosegroep en leeftijdsgroep, zien welk aandeel van de digitale zorg ingezet wordt. Doel van deze gedetailleerdere weergave is om ziekenhuizen de kans te geven om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De monitor geeft dan antwoord op vragen als ‘In welk ziekenhuis is al ervaring aanwezig met telemonitoring binnen een specifiek specialisme?’