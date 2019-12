NVZ start pilot met meten patiëntenervaringen

De NVZ is gestart met een pilot om via een gestandaardiseerde en gevalideerde online vragenlijst patiëntervaringen (PREMs) te meten. Aan de pilot doen 17 instellingen mee. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en nemen een actievere rol in hun behandeling. De ziekenhuizen willen weten hoe hun patiënten de geleverde zorg ervaren, stelt de organisatie.