NWO kent 78 onderzoekers Vidi-financiering toe

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Onderzoekers kijken naar AI, robotica

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 402 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn in totaal 78 gehonoreerd, een honoreringspercentage van 19 procent. Eén van de met Vidi gefinancierde onderzoeken in de groep Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie betreft hoe AI bruggen bouwt voor prostaatkankerpatienten (Dr. ir. Geert Litjens, Radboudumc). ‘De zorg voor prostaatkankerpatiënten kan verbeterd worden door bruggen te bouwen tussen medische disciplines. Ik ga kunstmatige intelligentie inzetten om radiologie en pathologie te integreren. Hierdoor kunnen we eindelijk begrijpen hoe het gedrag van de ziekte in de patiënt beïnvloed wordt door hoe het er onder de microscoop uit ziet.’

Ook onder de andere drie groepen is er onderzoek op het gebied van zorg en gezondheid te vinden. In ‘Toegepaste en technische wetenschappen’ bijvoorbeeld: Hyperrealistische robotsystemen voor maximaal herstel na beroerte (Dr. L. Marchal-Crespo (v), Technische Universiteit Delft). ‘Robot-revalidatie is veelbelovend, maar nog steeds kunstmatig en daardoor ineffectief: abstracte taakomgevingen beperken beroerte-patiënten in het herkrijgen van functionele bewegingen. Ik zal de processen blootleggen die individueel herstel maximaliseren, en die inzichten verwerken in een hyperrealistisch robot-revalidatiesysteem dat patiënten gepersonaliseerd laat interacteren met tastbare virtuele objecten.’

Feiten en cijfers Vidi-ronde 2020 (toekenning in 2021):