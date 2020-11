NZa: huisarts moet ook recept naar online apotheek versturen

Volgens de toezichthouder is het juist in deze coronacrisis belangrijk dat patiënten van digitale zorg gebruik kunnen maken, ook in de apotheekzorg. De NZa stimuleert al een aantal jaren de inzet van digitale zorg waar dat mogelijk of beter is. ‘We zien dat ook fysieke apotheken in deze tijden steeds meer digitale zorg leveren en geneesmiddelen bijvoorbeeld thuisbezorgen. Als mensen gebruik willen maken van een digitale apotheek, moeten ze daarin niet gehinderd worden’, aldus de instantie.

Weigering versturen recept

Uit diverse signalen komt nu een beeld naar voren dat de huisartsen waarover meldingen binnenkomen, niet de voorkeur geven aan een digitale apotheek. Als een patiënt van hen dit vraagt, voldoen ze niet aan het verzoek om een recept naar een digitale apotheek door te sturen. De NZa geeft aan daarom binnenkort contact met deze huisartsen op te nemen, om te vragen wat hen belemmert.

Digitale apotheken moeten net als andere apotheken voldoen aan de landelijke normen voor farmaceutische zorg en zijn in staat om kwalitatief goede farmaceutische zorg te leveren, benadrukt de toezichthouder. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zowel de apotheken als op hun websites.

Keuzevrijheid patiënt

De NZa vindt het belangrijk dat huisartsen de keuzevrijheid van patiënten respecteren. Dit staat in de transparantieregeling zorgaanbieders. Huisartsen mogen volgens deze regeling de patiënt objectief informeren over de voor- en nadelen van digitale apotheekzorg ter ondersteuning van het maken van een keuze. Maar de keuze voor de apotheek is uiteindelijk aan de patiënt. Patiënten die problemen (blijven) ervaren met het verkrijgen van medicatie via de digitale apotheek kunnen zich melden bij de NZa.

In het besluit Prinsenbeek (juli 2013) heeft de NZa eerder aangegeven dat een huisarts niet mag discrimineren bij het doorverwijzen. Het besluit betrof destijds een huisartsenpraktijk in Prinsenbeek die weigerde om een recept digitaal door te sturen naar online apotheken zoals de Thuisapotheek. Deze weigering stond zelfs expliciet vermeld op de website van de huisartsenpraktijk. De toezichthouder oordeelde dat een huisarts patiënten niet mocht beperken in hun keuzevrijheid of zorgaanbieders mocht uitsluiten.