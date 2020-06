NZa stapt in Dutch Blockchain Coalition

Projectleider Willem Eggink stelt dat een nieuwe technologie zoals blockchain in de toekomst kan helpen bij het vereenvoudigen van informatie-uitwisseling. Of het nu gaat om het organiseren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’, het verwerken van declaraties of het verkrijgen van meer inzicht in de zorg. “Blockchain kan een bijdrage leveren aan hoe we de zorg in de toekomst in Nederland organiseren.”

Blockchain biedt mogelijkheden

Hoewel op dit moment vrijwel alle aandacht uitgaat naar de gevolgen van de coronacrisis, kijkt de NZa ook vooruit. “Actuele informatie over de situatie in de zorg, maakt samenwerken makkelijker. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij de informatie over in het aantal beschikbare IC-bedden. Maar het speelt ook bij inzicht in geleverde zorg, en het makkelijker leveren van zorg in netwerken”, aldus Eggink.

Met de deelname aan de Dutch Blockchain Coalition wordt de NZa, mede namens VWS, lid van een coalitie waarin partners uit overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken. De DBC heeft als aanjager van innovatie als voornaamste doel het bevorderen van betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen.

“Mede dankzij de toetreding van de NZa kunnen we aan de slag met de vele verzoeken vanuit de zorg, om zo de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie verder te verkennen. Daarnaast kan de NZa nu nog nadrukkelijker fungeren als (kennis)partner in diverse andere projecten en activiteiten. We kijken er naar uit om zo gebruik te maken van de inzichten van het Zorginstituut Nederland en de NZa,” zegt Coalitiemanager DBC Peter Verkoulen.

Onderzoek en praktijkervaring

Binnen de DBC wil de NZa ook leren van andere partners en de mogelijkheden onderzoeken om met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in experimenten samen te werken. “We willen onderzoeken wat deze technieken in de praktijk kunnen doen. Veiligheid en privacy zijn daarbij voor ons basisvoorwaarden. Data moet alleen voor de juiste partijen toegankelijk zijn. Daarnaast onderzoeken we of die uitwisseling makkelijk is uit te breiden naar nieuwe deelnemers en systemen. Maar vooral moet het van toegevoegde waarde zijn voor de zorg”, zo licht Willem Eggink toe.

De eerste praktijkervaring met het inzetten van blockchaintechnologie hoopt de NZa binnenkort al op te kunnen doen. Daarnaast zal de NZa die ervaringen delen met het ministerie van VWS en de partners IGJ en het Zorginstituut. “We zien bij andere organisaties wat blockchain kan toevoegen. We kijken er daarom naar uit om te zien hoe dit in de zorg kan gaan werken.” Contactpersoon voor dit project is Willem Eggink (weggink@nza.nl).

Vorig jaar stelden het Athena Instituut en het RIVM al dat blockchain-technologie in principe nuttig kan zijn bij zaken zoals het internationaal delen van monsters en data voor infectieziektebestrijding, research & development, een efficiënt toegangsbeheer, en om traceerbaarheid en controleerbaarheid te versterken.