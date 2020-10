O-arm perfectioneert complexe wervelkolom operaties

Neurochirurg Tom Aalders was de eerste die onlangs een patiënt met behulp van de O-arm opereerde. ” Dat ging hartstikke goed. Het is mooi dat je dankzij de inzet van moderne apparatuur moeilijke operaties makkelijker kunt maken. Dat maakt de ingreep voor patiënten nog veiliger. Met de 3D-beelden van de O-arm en het neuronavigatiesysteem kan ik als chirurg precies zien waar ik ben en waar en hoe ik het beste een schroef kan plaatsen”, aldus Aalders.

Betere plaatsing implantaten met O-arm

Voordat de O-arm ontwikkeld werd, werden tijdens ingewikkelde operaties aan de wervelkolom röntgenbeelden gemaakt. Een 3D-foto kon alleen voorafgaand aan de operatie gemaakt worden. Daardoor beschikten chirurgen niet over een 3D-beeld van de actuele situatie. Met als gevolg dat ongeveer een op de vijf implantaten niet perfect geplaatst werden. Dat betekent lang niet altijd dat de operatie dan opnieuw uitgevoerd moet worden, maar de O-arm zorgt voor meer perfectie bij het plaatsen van implantaten.

Enige tijd geleden stond de O-arm al eens in het Isala. Dat betrof echter een proefplaatsing waarna het apparaat weer weggehaald werd. Inmiddels beschikt het ziekenhuis dus over een definitieve versie van de O-arm. Bijzonder is dat diverse patiënten die op de lijst stonden voor een rugoperatie, daarvoor al zelf bij het Isala informeerden of het ziekenhuis de O-arm gebruikte. Die patiënten waren het apparaat tegengekomen tijdens hun (online) zoektocht naar informatie over de aanstaande operatie.

Voordat de O-arm bij de eerste operatie ingezet kon worden, werden een aantal uitgebreide tests uitgevoerd door medewerkers van Medische Technologie, Radiologie en de neurochirurgen zelf. “Je bekijkt hoe je het apparaat het beste in de operatiekamer kunt zetten. Hoe richten wij de OK in en wij hebben gecontroleerd of alle apparatuur goed aan elkaar is gekoppeld. En scholing natuurlijk, voor de neurochirurgen maar ook voor de OK-assistenten en de medewerkers van Medisch technologie en Radiologie”, licht Aalders toe.

De komst van zogenoemde realtime 3D-beeldtechniek oplossingen is een ontwikkeling die al enige tijd gaande is. Zo introduceerde het Máxima MC in 2018 een nieuwe 3D-techniek in combinatie met een robotarm voor het verbeteren van kijkoperaties. Sinds enkele weken zet het Erasmus MC 3D-VR technologie in voor de pre-operatieve voorbereiding van complexe longoperaties.