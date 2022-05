OLVG: 100ste tongpacemaker voor slaapapneu geplaatst

Slaapapneu is een aandoening waarbij patiënten tijdens de slaap adempauzes hebben. Lange, vaak voorkomende adempauzes kunnen risicovol zijn en de kwaliteit van leven verlagen. Wanneer een hogedrukmasker niet werkt, kan gekozen worden voor een tongpacemaker die de spieren van de tong stimuleert zodat deze weer naar voren komt.

Slaapapneu & facts

Iedereen heeft enkele adempauzes tijdens de slaap. Treden er teveel en/of te lange pauzes op waarbij de ademweg dichtvalt, dan spreken we van een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Treden de ademstops op doordat de aansturing vanuit de hersenen niet goed verloopt, dan spreken we van een Centraal Slaap Apneu (CSA).



Door deze adempauzes komt er met periodes te weinig zuurstof in het bloed. Dat kan invloed hebben op het functioneren van het hele lichaam en de geest. Bij slaapapneu stokt de ademhaling meermaals gedurende enkele tientallen seconden tijdens het slapen. Veel klachten kunnen het gevolg zijn zoals vermoeidheid, snurken, plotseling in slaap vallen, concentratieproblemen, hoge bloedruk en hartritmeproblemen.

Slaapapneu behandelen

Obstructieve slaapapneu wordt meestal in een slaapcentrum vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat het in de nabije toekomst eventueel ook thuis met een wearable kan worden vastgesteld. In veel gevallen kan afvallen, een speciaal bitje en het minderen van alcoholgebruik de apneu verminderen.



Ook wordt regelmatig gekozen voor een zogeheten overdrukmasker dat mensen tijdens hun slaap dragen. Zo’n slaapapneumasker blaast lucht in de neus en keelholte en kan er voor zorgen dat de luchtwegen niet meer geblokkeerd raken. Wanneer dit niet goed helpt, kan bij obstructieve slaapapneu worden gekozen voor de tongzenuwstimulator.

Tongpacemaker stimuleert tongzenuwen en spieren

Tongzenuwstimulatie wordt ook wel Upper Airway Stimulation genoemd (UAS), een behandeling waarbij een kleine stimulator in de borstkas wordt geplaatst. Met de stimulator worden de zenuwen en spieren van de tong gestimuleerd. Op het moment van de stimulatie komt de tong naar voren en kan er weer goed geademd worden. De tongzenuwstimulator wordt daarom ook wel de tongpacemaker genoemd.

De honderd patiënten die in OLVG een tongpacemaker hebben gekregen, zijn allemaal nauwkeurig gecontroleerd. De behandeling met de tongpacemaker laat goede resultaten zien: bij de patiënten die zijn behandeld daalde het aantal ademstops significant en er is een grote verbetering te zien. Patiënten zijn minder slaperig en de kwaliteit van leven wordt beter.