OLVG bespaart op mobiele medische apparatuur met PerformanceFlow

De basis van het systeem is een agnostisch Real Time Location System-technologie (RTLS) voor plaatsbepaling. Daarmee wordt mobiele medische apparatuur middels een tracking-device gevolgd. Denk aan echografie-apparaten, infuuspompen, bedden of ECG-apparaten. Apparatuur die zelf al smart, of connected is, kan ook aan het systeem gekoppeld worden.

“Deze op het eerste gezicht simpele oplossing biedt veel meer mogelijkheden. Het helpt ons niet alleen om apparatuur sneller te vinden, maar geeft ook inzicht in het gebruik van apparatuur en zorgt dat we op tijd onderhoud uitvoeren. De data uit het systeem helpt ons om efficiënter te werken. PerformanceFlow stelt ons in staat te focussen op onze primaire taken, het verzorgen van patiënten en het leveren van goede zorg”, vertelt Job Gutteling, klinisch fysicus bij het OLVG.

Dashboard voor mobiele medische apparatuur

De informatie die het tracking-systeem verzameld kan weergegeven worden op persoonlijke dashboards. Die worden afgestemd op specifieke afdelingen en/of gebruikersgroepen. Via deze dashboards kan de mobiele medische apparatuur gelokaliseerd en gereserveerd worden. Om diefstal te voorkomen kan het systeem notificaties versturen wanneer apparatuur verplaatst wordt.

Binnen het OLVG zorgt PerformanceFlow ervoor het aantal en de bezettingsgraden van mobiele medische apparatuur inzichtelijk gemaakt. Met behulp van de gegevens over de verplaatsingen van de apparatuur kunnen gebruiks- en procesanalyses gemaakt worden. Samen met experts van Philips worden analyses vervolgens omgezet in verbeteringen van processen en vormen ze de basis voor de planning van toekomstige behoeften van het ziekenhuis.

Behalve de kostenbesparing verwacht het OLVG ook dat de zoektijd naar mobiele medische apparatuur met 20 procent verkort kan worden. Om de eventuele aanschaf van extra of nieuwe mobiele apparatuur te valideren wordt gekeken naar de gebruiksgegevens. Daarnaast volgt en documenteert het OLVG ook het verplichte onderhoud van medische apparatuur.

“Door het leveren van een open Internet-of-Things platform dat aan verschillende databronnen gekoppeld kan worden, kunnen we de operationele besluitvorming rondom apparaten, medewerkers en patiënten verder ondersteunen. We zullen dit platform continu verder blijven ontwikkelen. We hopen dat ziekenhuismedewerkers met deze oplossing efficiënter en plezieriger kunnen werken, en ook kosten bespaard kunnen worden”, aldus Léon Kempeneers, Head of Strategy, Innovation, Solutions & Partnerships bij Philips.