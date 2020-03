OLVG biedt met app inzicht in verspreiding corona

Via de app zouden momenteel gegevens van 12.000 Amsterdammers binnenkomen. Zo’n 50 mensen verwerken de gegevens, momenteel nog vooral handmatig. Het gaat om informatie zoals of iemand koorts heeft en andere symptomen die op besmetting met corona kunnen duiden – zoals hoesten.

De app lag eigenlijk al klaar voor andere doeleinden, maar wordt nu versneld ingezet om coronabesmettingen in kaart te brengen. Alle medewerkers die de gegevens bekijken, zijn medisch geschoold.

Volgens Paul Bresser, longarts in het OLVG, gaat het onder meer om huisartsen in opleiding, sportartsen, orthopeden in opleiding en co-assistenten, evenals verpleegkundigen. “Er zijn veel mensen die allemaal willen helpen.”

Aan corona app wordt nog gesleuteld

Er wordt nog aan de app gesleuteld om de arbeidsintensieve verwerking van informatie te automatiseren. “Elke dag maken we de toepassing scherper”, vertelt Bresser. “Uiteindelijk zullen we alleen nog de patiënten die kortademig zijn, actief in beeld gaan krijgen. De anderen zullen, als het lukt, automatisch afgehandeld worden.”

De voordelen zijn volgens het OLVG duidelijk: meer inzicht in hoe het virus zich verspreid en veel minder ongeruste mensen. De diagnose via de app is niet 100 procent waterdicht, maar afdoende om in quarantaine te gaan wanneer op basis van de verstrekte informatie blijkt dat een app-gebruiker positief bevonden wordt. Bij deze mensen wordt op basis van dagelijks ingevoerde gegevens gekeken of het nodig is contact om te nemen, bijvoorbeeld omdat de klachten verergeren.

Sinds het corona / Covid-19 virus wereldwijd heeft toegeslagen, wordt er op allerlei gebieden gewerkt aan het toepassen van digitale technologie om besmettingen in kaart te krijgen, een vaccin te ontwikkelen en zorg op afstand in plaats van fysieke zorg en consulten in te voeren. verder biedt onder meer ICT&health een overzicht van dergelijke digitale toepassingen die direct inzetbaar zijn.

