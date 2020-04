OLVG corona check app beschikbaar in regio Rijnmond

De vragen in de corona check app hebben onder andere betrekking op hoesten, kortademigheid en koorts. De antwoorden worden beoordeeld door een medisch team. Vervolgens worden eventuele vervolgacties ondernomen. Die kunnen variëren van dagelijks telefonische contact tot het advies om medische hulp in te schakelen.

De OLVG corona check app is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikte tool. Eind maart was de app al beschikbaar voor 4,7 miljoen Nederlanders. En de lijst met ziekenhuizen en zorginstellingen groeit elke dag.

Corona check app in regio Rijnmond

Het Maasstad Ziekenhuis heeft ervoor gekozen de app in afstemming met huisartsenorganisaties en verschillende ziekenhuizen in de regio Rijnmond te lanceren. De inwoners in bepaalde postcodegebieden kunnen hiermee de mogelijkheid hun gezondheid te volgen en snel advies te krijgen over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). Meer informatie over de beschikbaarheid in uw regio staat op deze website. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden voor de OLVG corona check.

“We merken dat de inwoners van onze regio behoefte hebben aan informatie en adviezen als het gaat om klachten die kunnen duiden op een infectie met corona. Deze app voorziet in die behoefte. Tegelijk zorgen we er samen ook voor dat de huisartsen en de Spoedeisende Hulp ontlast worden. Dit zorgt voor goede bereikbaarheid van de zorg in deze lastige tijd,” aldus Gea Helfrich, longarts Maasstad Ziekenhuis.

De app kan gewoon thuis gebruikt worden. Het is niet nodig daarvoor naar een ziekenhuis of zorginstelling te gaan. Gebruikers moeten wel 18 jaar of ouder zijn en de beschikking over een koortsthermometer en smartphone hebben. Dat kan zowel een Apple iPhone, met minimaal iOS versie 12, of een Android, vanaf Android versie 7, zijn.