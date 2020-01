OLVG en Zilveren Kruis gaan voor de juiste zorg op juiste plek

Samenwerking met huisartsen, V&VT organisaties en andere ziekenhuizen is van essentieel belang om uiteindelijk de doelstellingen van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen behalen. Dat laatste is een van de voornaamste focuspunten van de vernieuwde samenwerking tussen OLVG en Zilveren Kruis.

“De nieuwe afspraken met Zilveren Kruis bieden de ruimte om samen met onze zorgpartners de zorg voor onze patiënten optimaal in te richten”, zegt Jeroen van Roon, lid van de raad van bestuur van OLVG.

Meerjarige samenwerking

Het OLVG startte in 2019 met het programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De samenwerkingsovereenkomst met Zilveren Kruis loopt in ieder geval tot 2022. Het biedt OLVG de komende jaren meer ruimte om de initiatieven rondom het ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder te ontwikkelen.

Oliver Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis zegt hierover: “Met dit meerjarencontract geven we invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de transformatie van zorg in Amsterdam. De organisatie van het ‘juiste zorg project’ is een van de antwoorden op de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien zien we dat steeds meer verzekerden graag zorg ontvangen in hun eigen vertrouwde omgeving. Met deze meerjarenafspraak gaan we daar verder invulling aan geven. Ik kijk uit naar de gezamenlijke initiatieven die we de komende jaren gaan oppakken.”

De juiste zorg op de juiste plek

‘De juiste zorg op de juiste plek’ is een initiatief van VWS naar aanleiding van de bevindingen van een gelijknamige taskforce en een rapport van KPMG. Een project dat er toe moet leiden dat de zorg een transitie doormaakt van duurdere zorg naar een goedkopere en meer effectieve combinatie van zorg & preventie bij de patiënt zelf.

De zorg dient passend, effectief, aan te sluiten bij de leefervaringen en in de juiste context aangeboden te zijn. Dat levert een betere kwaliteit van leven, langer gezond blijven en maatschappelijk betaalbare kosten op. Kortom, de zorg in de leefomgeving en leefstijl van de mensen zelf brengen. En daarbij speelt e-health een voorname rol. Samen met het voorkomen van duurdere zorg het organiseren van zorg rondom mensen is het inzetten van e-health oplossingen een van de drie centrale pijlers.