OLVG implanteert nieuwe draadloze mini-pacemaker

Een klassieke pacemaker wordt onder de huid geplaatst en via een draad met het hart verbonden. De draadloze mini-pacemaker, waarvan de eerste versie sinds 2018 door het OLVG ingezet worden, worden rechtstreeks in het hart geplaatst.

De nieuwe mini-pacemaker die nu in het OLVG in gebruik genomen is, verkleind het risico op complicaties. Denk aan infecties, problemen met de draad of huid. De ingebouwde batterij heeft een levensduur van acht tot dertien jaar. Daarna kan indien nodig een tweede mini-pacemaker erbij geplaatst worden.

Mini-pacemaker breder inzetbaar

Behalve de nog geringere afmetingen heeft de nieuwe mini-pacemaker nog een belangrijke verbetering ondergaan, dat hem voor een veel grotere groep patiënten geschikt maakt. Tot nu toe konden vergelijkbare kleine pacemakers de hartactiviteit namelijk slechts in één kamer van het hart meten. Daardoor kon de ‘oude’ mini-pacemaker maar bij 16 procent van alle patiënten ingezet worden.

De nieuwe mini-pacemaker, die nu dus ook bij het OLVG geïmplanteerd kan worden, is ook geschikt voor de behandeling van patiënten die een volledige onderbreking van de hartactiviteit tussen voorkamer en kamer hebben.

“Bijzonder aan dit nieuwe type is dat deze met een bewegingssensor het samentrekken van de boezem kan detecteren. Hierdoor is deze ook geschikt voor patiënten die een normaal (sinus) hartritme hebben. Dat maakt het mogelijk om deze bij een veel grotere groep in te zetten. Het oude type was het meest geschikt voor patiënten met een permanente hartritmestoornis (boezemfibrilleren). De nieuwe pacemaker is een mooie aanvulling op het arsenaal aan behandelingen dat we kunnen inzetten om patiënten op een zo min mogelijk ingrijpende manier te helpen”, aldus cardioloog Jonas de Jong.

Grote vitaminepil

De nieuwe mini-pacemaker is qua afmetingen vergelijkbaar met een grote vitaminepil. Omdat hij kleiner is, wordt de operatie voor het implanteren een stuk minder ingrijpend. De mini-pacemaker wordt via een klein sneetje in de lies, via de bloedbaan, rechtstreeks tot in het hart gebracht. Daar wordt hij met haakjes bevestigd en geeft hij elektrische impulsen af die het hart stimuleren via een elektrode.