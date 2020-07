OLVG introduceert app voor zorg op afstand hartpatiënten

Zorg op afstand / thuismonitoring kan een bezoek aan het ziekenhuis minder vaak nodig maken, stelt het ziekenhuis. Patiënten met hartklachten kunnen namelijk verminderd mobiel zijn, wat een ziekenhuisbezoek belastend maakt. Robert Riezebos, cardioloog en unitleider van het OLVG Hartcentrum, stelt dat het ziekenhuis de afgelopen weken achter de schermen begonnen is. “Inmiddels zitten we op een aantal van 100 actieve gebruikers.”

Eenvoudig gebruik app

Patiënten kunnen thuis eenvoudig en regelmatig hun gegevens invoeren in de app. Voorbeelden zijn metingen van de hartslag, naleven van een gezonde levensstijl en het bijhouden van het gewicht. Als typische hartklachten – zoals benauwdheid of pijn op de borst – toenemen, of als noodmedicatie vaker nodig is, dan neemt een OLVG verpleegkundige telefonisch contact op met de patiënt en beoordeelt de klachten.

Zo nodig volgt een belafspraak of videoconsult met de behandelend arts, een verwijzing naar het hartrevalidatieprogramma of een bezoek aan de Eerste Hart Hulp in OLVG. Pamela Williams, patiënt bij het OLVG Hartcentrum, gebruikt de app nu een aantal weken en is positief. “Het gebruik is gemakkelijk en naast het doorgeven van metingen is er ook aandacht voor zaken als beweging en medicatietrouw.”

Monitoren biedt vertrouwen

Robert Riezebos geeft aan dat het op afstand monitoren voor vertrouwen en geruststelling bij patiënten die anders toch vaak angstig zijn over hun toestand. “We kunnen onze patiënten nu op afstand toch nauwlettend in de gaten houden. Bovendien is het van belang dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen, helemaal in tijden van corona, met de 1,5-meterrichtlijn die in ons ziekenhuis geldt.”

De OLVG Hartcentrum app is ontwikkeld in samenwerking met Luscii. Het OLVG heeft samen met Luscii afgelopen maart ook de Corona Check-app ontwikkeld. Die kan mensen antwoorden kan geven op vragen zoals of zij mogelijk besmet zijn met het Covid-19 / coronavirus en of zij naar de huisarts moeten. Deze app is inmiddels landelijk ingevoerd.

Zorg op afstand bij OLVG

Het OLVG zet ook zorg op afstand in voor inmiddels zo’n 650 COPD-patiënten. Zij krijgen thuis ondersteuning van een digitale coach bij het monitoren van hun aandoening. Zo hoeven COPD-patiënten minder vaak een vermoeiende reis naar het ziekenhuis te ondernemen en worden ze beter in de gaten gehouden dan alleen met enkele fysieke consulten per jaar mogelijk is. Het OLVG besloot na het uitbreken van de coronacrisis om vrijwel alle COPD-patiënten de digitale coach aan te bieden. Zo wilde het ziekenhuis de COPD-zorg op peil te houden in een periode dat de focus op coronazorg lag.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het OLVG sloten begin 2020 een overeenkomst om de zorg in de regio Amsterdam de komende jaren verder te verbeteren door die zorg daar aan te bieden waar zij het meest effectief is. Het OLVG startte hiertoe in 2019 met het programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De samenwerkingsovereenkomst met Zilveren Kruis loopt in ieder geval tot 2022 en biedt OLVG meer ruimte om de initiatieven rondom ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder te ontwikkelen.