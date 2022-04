OLVG-patiënten met VR-bril naar Artis

OLVG, ziekenhuis in Amsterdam, stapte begin 2021 in de VR-boot en ontwikkelde VR-brillen voor medewerkers. Met die bijzondere bril konden ze, tussen de coronadrukte door, even relaxen. Inmiddels is de VR-boot aangekomen bij een nieuwe aanlegsteiger, want óók patiënten kunnen nu kort gebruik maken van een VR-bril. Zo kunnen ze vanuit hun bed of stoel leuke virtuele uitjes maken naar Artis, het Rijksmuseum of even in het Vondelpark wandelen.

Virtuele tours in Amsterdam

Verpleegkundige Linda Dekker van OLVG: “Patiënten worden echt blij van deze virtuele uitjes. Ze ervaren weer iets nieuws en het helpt ze te ontspannen. Na afloop gaan we altijd even in gesprek met elkaar. Wat heb je gezien en hoe vond je het? Dat soort aandacht is belangrijk.”

De VR-tours worden beschikbaar gesteld voor alle andere zorginstellingen die gebruik maken van dezelfde brillen. Zo kunnen patiënten van meer dan 70 Nederlandse zorginstellingen genieten van deze Amsterdamse uitstapjes.

VR-bril ook voor medewerkers

Deze inzet van VR-brillen is niet nieuw voor OLVG want het ziekenhuis stapte al begin 2021 op de VR-boot. Toen werd deze techniek onder de noemer VRelax ingezet om IC-verpleegkundigen en artsen , tussen de drukke coronabedrijven door, te laten ontspannen met virtual reality. VRelax is volgens de producent een wetenschappelijk gevalideerde virtual reality-app voor mensen om zelf hun stresslevels te managen. Nu worden dus ook cliënten ondersteund met VR-technologie. VR biedt vele mogelijkheden voor cliënten om te ontspannen en kan afleiding bieden bij pijn en angst, verveling voorkomen en onrust wegnemen.

VR & Facts

Sinds de eerste dagen van virtual reality zijn er grote sprongen gemaakt. Niet alleen is de VR-bril kleiner en lichter, ook de beelden zijn beter, de prijs is geen (grote) belemmerende factor meer en er is een duidelijke hygiëne-protocol voor het veilig gebruik ervan. Dit heeft ertoe geleid dat VR nu op grote schaal gebruikt kan worden in vele bedrijfstakken. De zorg is geen uitzondering. Inmiddels maakt ongeveer 70% van de Nederlandse ziekenhuizen gebruik van VR en zijn er vele bedrijven actief op dit gebied.

Medisch futuroloog Dr. Michiel Tebbes: “VR wordt onder andere veel gebruikt als methode om patiënten alvast voor de opname of voor de operatie bekend te maken met het ziekenhuis, de mensen en procedures. Zo kan een patiënt voorafgaand aan de operatie al een rondleiding door de operatiekamer krijgen van een anesthesiemedewerker. Ook zijn er applicaties beschikbaar om zorgpersoneel in levensechte medische VR-simulaties te laten trainen, zoals SimX. Zo kunnen zorgmedewerkers bijvoorbeeld een reanimatie-scenario trainen, of het uitvoeren van een operatie.”