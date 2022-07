OLVG wil wachtlijsten aanpakken met ‘Wachtlijst Wegwijs’

‘Na twee coronajaren en door een groot tekort aan zorgpersoneel wachten meer dan 100.000 patiënten in Nederland op een operatie of behandeling in het ziekenhuis’, schrijft Van den Bosch. ‘Voor patiënten een onzekere periode. Dit moet anders. Want, als mensen te lang wachten kunnen relatief simpele aandoeningen eindigen in ernstige aandoeningen.’

Wachtlijst Wegwijs als oplossing

Wachtlijst Wegwijs moet hier een oplossing voor bieden. Het is een combinatie van een dataplatform, app-technologie, kunstmatige intelligentie en het uit de coronatijd stammende medische regiecentrum in OLVG. Zo wil het ziekenhuis patiënten op de wachtlijst actief begeleiden én effectief kunnen plannen. Er is inzicht in hoe het met de wachtende patiënten gaat, wie beschikbaar is en wie welke zorg nodig heeft en waar dat mogelijk is.

‘Het is ons streven dat ook andere ziekenhuizen en klinieken – vooralsnog eerst in de regio – aansluiten zodat mensen zo snel mogelijk terecht kunnen waar plek is’, stelt Van den Bosch verder. Dat kan ook inhouden dat mensen worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen, als daar voor hen eerder plek is. Ziekenhuizen of klinieken met interesse in het concept kunnen contact opnemen.

Alles gebeurt volgens de OLVG-bestuursvoorzitter in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland.

In contact blijven

Met de toepassing houdt het OLVG mensen in de gaten die op de wachtlijst staan voor een operatie, vertelt Paul Bresser, CMIO van het OLVG, in een video over de toepassing. “Door ze op gezette tijden te vragen hoe het met ze gaat, kunnen we met ze in contact blijven en hun klachten in beeld houden.” De patiënt kan aangeven of hij/zij, als er tussendoor plek is, met spoed kan worden opgeroepen voor een operatie.

Met ‘Wachtlijst Wegwijs’ worden mensen op een wachtlijst op een operatie efficiënter en vaak sneller geholpen.

Voortaan krijgt elke patiënt die naar het OLVG wordt doorverwezen voor een operatie, middels Wachtlijst Wegwijs een paar vragen om zo de wachtlijsten in kaart te brengen. Alle data wordt automatisch geanalyseerd en geeft prioriteiten aan, schetst Bresser. Het gaat daarbij onder meer om vragen zoals of een patiënt de operatie nog nodig heeft, hoe ernstig hij of zij de aandoening ervaart en zich zorgen maakt gedurende het wachten op de operatie.

Eerder inplannen

Voordelen van de toepassing zijn onder meer een beter inzicht in de wachtlijsten en mensen die meer gerust zijn over hun positie op die lijst. Ilse van Stijn, intensivist en voorzitter bestuur medische staf OLVG, geeft aan dat het onder meer mogelijk is om mensen eerder in te plannen als dat nodig is. Verder is in beeld of mensen – bijvoorbeeld wegens een coronabesmetting of een vakantie, tijdelijk niet beschikbaar zijn voor een operatie. “Zou houden zij geen plek bezet die we voor iemand anders kunnen inzetten. Daarnaast kunnen we last minute operaties inplannen.”

OLVG heeft in 2021 samen met Philips en digitale zorginstelling Ksysos op kleine schaal een pilot uitgevoerd met een digitaal zorgprogramma dat in eerste instantie wachtlijstproblematiek moest aanpakken. Op termijn zou dit concept op (boven)regionaal niveau het zorgtraject voor patiënten zo efficiënt mogelijk moeten inrichten: van eerste contact tot en met nazorg.