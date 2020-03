Ommelander timmert aan de weg met e-health

Een digitaal patiëntportaal past helemaal in een tijd waarin steeds meer mensen zaken online regelen, zo benadrukt het ziekenhuis. De doorontwikkeling van Mijn Ommelander past binnen de visie van het Ommelander Ziekenhuis om het gebruik van e-health te stimuleren. Hieronder valt volgens het ziekenhuis het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

E-health helpt bij efficiënter zorgproces

Een toepassing voor het efficiënter verloop van het zorgproces kan een consulten op afstand via beeldbellen zijn, waarbij de patiënt in zijn eigen omgeving een gesprek voert met de behandelend arts en niet te maken heeft met reistijd. Het vooraf afnemen van (online) vragenlijsten heeft daarbij als voordeel dat de gegevens van de patiënt vooraf bekend zijn en dat de arts tijdens een consult meer tijd heeft voor een gesprek met de patiënt. Daardoor heeft de behandelend arts meer tijd om dieper in te gaan op de klachten en de persoonlijke situatie van de patiënt.

Daarnaast schetst Ommelander toepassingen zoals chatten met een arts. Voor een korte vraag over het behandeltraject hoeft een patiënt dan niet meer te bellen of een afspraak te maken op de polikliniek, maar krijgen zij binnen een bepaalde tijd antwoord via de chat. Op de Dagbehandeling is het ziekenhuis onlangs gestart met een proef waarbij mensen een week na het ontslag uit het ziekenhuis vragen kunnen stellen via een app en adviezen kunnen krijgen voor een goed herstel.

Zelfmonitoring is een derde toepassingsgebied. Sommige patiënten zouden zelf metingen kunnen doen, zoals bloeddruk en gewicht. Deze gegevens kunnen ze dan delen met het ziekenhuis. In een later stadium kan een patiënt medische gegevens uploaden in de eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en deze delen met het ziekenhuis.

Betere voorbereiding, meer zelfregie

De ontwikkelingen op het gebied van e-health helpen patiënten om beter voorbereid te zijn op een bezoek aan het ziekenhuis en om gegevens altijd te kunnen inzien, schetst het Ommelander. Daardoor dragen ze bij aan de zelfregie van de patiënt. Ook is e-health duurzamer voor het milieu, draagt het bij richting preventie en gezondheid van de patiënten en helpt het ziekenhuis om efficiënter met de eigen middelen om te gaan.

Bezoekers van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen kunnen sinds kort hun ervaringen ook online met het ziekenhuis delen. De ervaringskaart, die bij op de balies van diverse poliklinieken ligt, kan voortaan namelijk online ingevuld worden.