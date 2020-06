Omring digitaliseert op basis van behoeften en verlangens

“De funfactor verhoogt de betrokkenheid en als je iets zelf ondergaat, heeft dat een directe invloed op je gedrag. Zo raken professionals en cliënten sneller gewend aan een digitale omgeving”, is Buwalda’s ervaring. In de coverstory van ICT&health 3, die medio juni verschijnt, vertelt zij hoe Omring vindingrijke oplossingen bedenkt voor de uitdagingen waar de thuis-, revalidatie- en verpleeghuiszorg voor staan, zowel tijdens als na de COVID-19 crisis.

In deze tijd staat de zorg ook bij Omring hoofdzakelijk in het teken van COVID-19. “Corona werkt enorm ontwrichtend”, zegt Buwalda. “Niet alleen staan de fysieke menselijke omgang en de intensiteit ervan onder druk, je moet ook op een heel andere manier omgaan met de beschikbare zorgcapaciteit, zowel qua plekken als inzet van personeel.”

Dit heeft geleid tot versneld opschalen van digitale zorg, onder meer via beeldbellen, monitoring op afstand en de Medido medicijndispenser, waarmee medicatie veilig op afstand kan worden toegediend. Daarnaast begon Omring onlangs in samenwerking met Deloitte met een zogenoemde ‘Digital Human’ pilot, om ouderen die vragen hebben over het coronavirus te kunnen bijstaan. Deze Wendy moet het gebrek aan fysiek contact als gevolg van coronamaatregelen deels opvangen.

Lange afstanden

De basis voor digitalisering heeft Omring vijf jaar geleden al gelegd. Vanwege de lange afstanden in verzorgingsgebied West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel begon de VVT-organisatie als één van de eerste zorgorganisaties met beeldbellen en monitoring op afstand.

Nadat Omring zich met ondersteuning van Innovation Boosters de kunst van het innoveren eigen had gemaakt, is digitale innovatie voortvarend opgepakt. Met als doel: op de juiste plek persoonsingerichte zorg bieden. Hiervoor ontwikkelde de Omring in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ, wetenschappers en commerciële partijen een breed scala aan nieuwe toepassingen.

Spelelementen

Mooie voorbeelden hiervan zijn de Microsoft HoloLens en klinimetrie die worden ingezet in revalidatietrajecten, smart glasses voor wondzorg op afstand, het beslissingsondersteunende Resident Assessment Instrument (RAI) in de zorg voor kwetsbare ouderen en de herstelbeddenapp die inzicht geeft in de beschikbare eerstelijns verblijfs- en crisisbedden.

In veel van deze toepassingen zijn spelelementen aanwezig. Ria’s escaperoom, waarmee zorgprofessionals getraind worden hoe ze nieuwe cliënten goed leren kennen, is zelfs helemaal een serious game. Een bewuste keuze, die verrassende resultaten laat zien. In de coverstory van ICT&health nummer 3 licht Buwalda toe waarom Omring op deze manier innoveert en wat het de zorgprofessionals en cliënten van de VVT-organisatie oplevert.

