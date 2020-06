Oncoguide uitgebreid met beslisboom wervelmetastasen

De werkgroep die de beslisboom ontwikkelde stond onder voorzitterschap van neuroloog Walter Taal van het ErasmusMC. “Juist ook omdat de groep behandelaren van wervelmetastasen heterogeen is door de diversiteit aan onderliggende primaire tumoren is een duidelijke beslisboom van meerwaarde.”

Beslisboom wervelmetastasen

Wervelmetastasen kunnen pijn en uitvalsverschijnselen veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks zo’n 25.000 patiënten gediagnosticeerd met wervelmetastasen. De uitzaaiing kan het gevolg zijn van verschillende primaire tumoren, zoals borst, long of prostaatkanker. De meest ernstige complicatie van werveluitzaaiingen is het optreden van een verlamming aan de benen en/of de armen, een dwarslaesie.

Daarom is het belangrijk dat de symptomen in een vroegtijdig stadium herkend worden. Dat maakt een snelle diagnose en tijdige start van de behandeling mogelijk. Zo kan niet alleen pijn, maar ook uitval zoveel mogelijk voorkomen worden.

De richtlijn wervelmetastasen is nu dus vertaald in een heldere beslisboom in een overzichtelijke weergave. Deze is, net als de eerder beschikbaar gestelde beslisbomen, op basis van de richtlijn aangevuld met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en predictiemodellen.

De beslisboom wervelmetastasen

Oncoguide voor patiënt

Oncoguide toont de zorgprofessional, gebaseerd op patiënt- en ziektekenmerken, stap voor stap een route door beslisbomen naar zorgaanbevelingen. Behalve voor zorgprofessionals kunnen de website en app ook gebruikt worden bij de opleiding van arts-assistenten en het samen met een patiënt komen tot een (behandel)beslissing, ofwel ‘shared dicision making’. Onlangs werd Oncoguide nog uitgebreid met de beslisboom Trofoblast.