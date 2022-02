Oncokompas voortaan via Sananet beschikbaar

In de afgelopen 10 jaar is Oncokompas ontwikkeld en getest onder regie van de Vrije Universiteit (VU) en het Amsterdam UMC in samenwerking met partners zoals IKNL, NFK, patiëntenverenigingen en een aantal ziekenhuizen en UMCs in Nederland.Het wetenschappelijk onderzoek rondom Oncokompas is mogelijk gemaakt middels subsidies van KWF Kankerbestrijding, Stichting Alpe d’HuZes, Pink Ribbon, ZonMw, Zilveren Kruis Achmea, Nutricia, en Brystol Myers Squibb. In 2017 werd een eerste versie van Oncokompas geïntroduceerd.

Oncokompas gratis beschikbaar

Volgens Irma Verdonck, hoogleraar psychosociale oncologie aan de VU en initiatiefneemster van Oncokompas, heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het gebruik van van de toepassing de kwaliteit van leven verbetert en niet leidt tot een toename van zorggebruik. “Nu is het tijd om deze bewezen oplossing beschikbaar te maken voor de mensen die het zo hard nodig hebben. Om deze reden zijn we erg blij dat we dit in samenwerking met Sananet kunnen gaan doen, en dat Oncokompas ook gratis beschikbaar blijft voor alle oncologische patiënten in Nederland.”

Sananet werkt samen met een groeiend aantal ziekenhuizen bij het aanbieden van toepassingen voor chronische patiënten, zoals IBD, COPD en hartfalen. De apps combineren monitoring en beleiding op afstand. Inmiddels heeft Sananet ook een oncologisch portfolio ontwikkeld waarmee zorgverleners (oncologen en verpleegkundig specialisten) oncologische patiënten met gepersonaliseerde vragenlijsten en algoritmen periodiek in de gaten kunnen houden zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Toegevoegde waarde oncologische zorg

Jan Ramaekers, oprichter en directeur van Sananet, stelt dat Oncokompas ruimschoots bewezen heeft aantoonbare toegevoegde waarde te hebben voor de oncologische zorg in Nederland. “Om die reden bieden we graag deze zelfmanagement tool voor alle oncologische patiënten in Nederland aan. Daarnaast zullen we de inhoud van Oncokompas opnemen in onze bestaande oncologische e-health producten zodat deze verder verrijkt worden.”