Oncologiepatiënten ontspannen tijdens therapie met VR-bril

De twee VR-brillen van het Saxenburgh zijn gesponsord door het KWF. De medewerkers op de dagbehandeling afdeling van het ziekenhuis zijn en worden door specialisten van SyncVR geschoold in het gebruik van de VR-bril. Het ziekenhuis gaat de VR-brillen minimaal twee jaar inzetten om oncologiepatiënten een moment van ontspanning te gunnen tijdens de intensieve chemo- en/of andere oncologiebehandelingen.

“Wij hopen de komende twee jaar meer inzicht te krijgen in de toepassingen en resultaten, zodat wij daarna kunnen besluiten of wij de brillen structureel inzetten bij alle patiënten binnen het oncologiecentrum van ons ziekenhuis,” zegt teamleider Sietske de Vries. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het welzijn van oncologiepatiënten tijdens hun behandeling

Ontspannen met VR-bril

Patiënten die de VR-bril opzetten wanen zich even in een andere wereld, ver weg van de ziekte en behandeling. Het effect van het ‘ontsnappen’ naar een virtuele wereld op het verminderen van de spanning en stress die een intensieve behandeling zoals chemotherapie met zich meebrengt, is wetenschappelijk al bewezen.

Op de dagbehandeling oncologie van het Saxenburgh Medisch Centrum komen patiënten die onder behandeling zijn voor diverse soorten kanker, waaronder borstkanker. Daarnaast ontvangen ook patiënten die elders onder behandeling staan de chemotherapie op deze dagbehandeling, zodat zij voor het ontvangen van hun medicatie minder ver hoeven te reizen.

“Met de VR-brillen kunnen wij de patiënten op de afdeling even laten ontsnappen aan de spanning en stress die de behandeling toch met zich meebrengt. Zodra de patiënt de bril opzet, waant hij of zij zich even in een andere wereld, weg van de ziekte”, aldus Sietske.

Virtual reality breekt door

Behalve voor het ontspannen tijdens intensieve therapieën worden VR-brillen ook ingezet om mensen die prikangst hebben afleiding te bieden tijdens de corona vaccinatie. Een andere toepassing die de afgelopen jaren zijn opmars maakt is het voorlichten van patiënten die een operatie moeten ondergaan. Zij kunnen bijvoorbeeld virtueel rondgeleid worden op de OK.

Saxenburgh had in het kader van de Samenloop voor Hoop in Hardenberg een aanvraag ingediend voor de aanschaf van VR-brillen. In 2020 ging dit evenement, uiteraard vanwege corona, niet door. In april van dit jaar besloot KWF het initiatief helemaal te beëindigen, maar niet voordat de aanvraag van het Saxenburgh nog gehonoreerd werd.