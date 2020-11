Ondersteuning op afstand voor coronapatiënten C-Support

C-support werkt in opdracht van VWS. De organisatie is gebaseerd op Q-support: een stichting voor mensen die langdurig klachten hielden na Q-koorts. VWS heeft de mensen van Q-support gevraagd om een vergelijkbare begeleiding te verzorgen voor mensen die langdurig klachten houden na Covid-19. Het ministerie heeft daar een budget van 4,8 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Herstel na corona zwaar

Het herstel na corona blijkt zwaar voor veel mensen, zowel lichamelijk als mentaal. Naar schatting enkele tienduizenden Nederlanders hebben ook maanden later nog mentale, fysieke en vermoeidheidsklachten. Naast het ontvangen van advies in het nazorgtraject is het voor veel patiënten al heel prettig om gehoord te worden.

De NOS schreef op 23 oktober dat al ruim 400 mensen zich bij C-Support hadden aangemeld. Patiënten die zich via de website van C-support aanmelden, worden door een nazorgadviseur van C-support of verpleegkundige van Medicinfo gebeld. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verhelderd met als doel om vast te stellen op welk gebied de patiënt ondersteuning nodig heeft. Dat kan op medisch of paramedisch gebied zijn, maar juist ook op gebieden als werk, financiën, sociaal leven of geestelijke gezondheid.

Verdere ontwikkeling C-Support

Met de inzet van een team van Medicinfo verwacht C-support een ervaren partner te hebben ten aanzien van de verdere ontwikkeling van deze zorgdienst. “Het zijn vaak intense gesprekken maar het geeft patiënten al veel voldoening om hun verhaal te kunnen delen met een verpleegkundige en gehoord te worden”, aldus Claudia Coenen, Teammanager van het Medisch Contact Centrum bij Medicinfo.



Eerder deze week liet het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis weten dat het met behulp van een app voor thuismonitoring ex-corona patiënten na ontslag uit het ziekenhuis nazorg op maat biedt. Hiervoor werkt het Nijmeegse ziekenhuis samen met e-health aanbieder Luscii. Het doel van de app is om de groep patiënten te ondersteunen die na besmetting met corona langdurig lichamelijke, mentale of cognitieve klachten houden.