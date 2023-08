Onderzoek 3D-geprint voedsel voor post-IC-patiënten

IMAGINE staat voor Innovations for the Manufacturing and Marketing of fully personalized food products. Het samenwerkingsverband is opgericht door TNO en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) waarin onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties uit de praktijk (Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Ministerie van Defensie) hun kennis bundelen. “In Ede hebben ze al zo veel ervaring met voeding en voedingsonderzoek in een ziekenhuissetting, het was wel duidelijk dat we daarmee moesten samenwerken”, verduidelijkt Suzan Wopereis, principal wetenschapper bij TNO.

3D-geprint voedsel afmeten

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft al een geavanceerd voedingssysteem dat real time de voedingsinname van patiënten meet en koppelt aan allerlei data, zoals ziektebeeld, lichaamssamenstelling, voedings- en beweegadviezen en persoonlijke behandeldoelen. Van alle patiënten die via de unieke maaltijdservice staan geregistreerd is de besteldata beschikbaar. Zo wordt er bijgehouden wat en hoeveel patiënten daadwerkelijk van de maaltijd eten of drinken. Belangrijke gegevens om in dit onderzoek mee te nemen.

Arts-assistent IC en promovendus aan WUR Max Melchers gaat het project in Ziekenhuis Gelderse Vallei coördineren onder begeleiding van internist-intensivist en Hoogleraar Arthur van Zanten en onderzoeker Imre Kouw.

Aansluiting

Het onderzoek sluit goed aan bij een andere, lopende onderzoeken in Ziekenhuis Gelderse Vallei naar de rol voeding bij het herstel van metabole stress. Bij dit fenomeen wordt het metabolisme door de stress die ernstige ziekte veroorzaakt verstoord (zoals tijdens een IC-opname). Het kan leiden tot extreem spiermassaverlies, een slechter herstel en aanhoudende klachten op de lange termijn.

Het 3D-voedselprinten gebeurde eerder al in het Spaarne Gasthuis. Daardoor kunnen ze porties op maat voor de patiënten maken. Op die manier kan rekening worden gehouden met de wensen en de situatie van de patiënten. Denk daarbij aan de mensen die moeilijk kunnen slikken of een vloeibaar dieet hebben. Het voedsel dat 3D-geprint wordt gemaakt, kan voor zieke mensen het eten ook prettige maken. Denk bijvoorbeeld aan broccoli in de vorm van een beertje. Dat ziet er wellicht voor kinderen smakelijker uit.