Onderzoek: EEG aan bed geeft zicht op delier

Op de opnameafdeling psychogeriatrie van Parnassia NH (Castricum) is onderzoek gedaan naar een snelle en eenvoudige manier om een delier vast te stellen bij cliënten met dementie. Dat lijkt mogelijk te zijn via een EEG aan bed. Een grote stap vooruit in de behandeling van met name mensen met dementie die probleemgedrag vertonen. De uitkomsten zijn dus veelbelovend en het onderzoek wordt vervolgd. Ook in Rijnstate wordt momenteel onderzoek gedaan naar het inzetten van een EEG voor het verbeteren van de diagnose ‘delier’. Een delier komt met name voor bij oudere patiënten, vooral tijdens een ziekte of na een operatie. Na een heupfractuur krijgt ongeveer één op de vier van de patiënten te maken met een delier tijdens de opname.

Delier is risicovol

Mensen met dementie lopen een aanzienlijke grotere kans om een delier te krijgen dan gezonde mensen. Zo’n delier is risicovol omdat mensen slechter gaan eten en drinken, eerder vallen en hallucinaties hebben. Een delier is heel verwarrend voor mensen en soms ook beangstigend. Gelukkig is behandeling met medicijnen mogelijk, maar dan moet de ziekte natuurlijk wel zo snel mogelijk vastgesteld worden.

EEG aan bed

Het herkennen van een delier is bij mensen met dementie ingewikkeld, met name omdat ze vaak al enigszins in de war zijn. En ze kunnen ook niet altijd precies uitleggen wat er met ze aan de hand is. Dankzij het plaatsen van een EEG bij het bed van deze mensen kunnen ze bij Parnassia nu eerder dit ernstige beeld vaststellen. EEG is de afkorting van elektro-encefalogram. Een EEG is een onderzoek waarbij hersenactiviteit elektrisch wordt gemeten. Het is geen behandelmethode.

Op de website van Parnassia wordt de inzet van deze technologie toegelicht: ‘Een EEG kan sneller duidelijkheid geven of er sprake is van een delier. Een EEG meet de elektrische activiteit van de hersenen die tot stand komt wanneer zenuwen met elkaar communiceren. Dat meten gebeurde in dit onderzoek door twee electroden die op beide kanten van het hoofd geplaatst worden.’

Elektrische pulsen trager

Uit het onderzoek komt naar voren dat er, in het geval van een delier, sprake is van een duidelijke vertraging bij het doorgeven van elektrische pulsen tussen zenuwen. Een delier bij mensen met dementie kan zo dus zichtbaar gemaakt worden. Door de vertraging van de pulsen wordt de regulatie van zintuigen, organen, zintuigen en ook de communicatie in de hersenen vertraagd. Doordat dit goed vastgesteld kan worden is het een goed idee om mensen met dementie die opeens probleemgedrag vertonen te testen met een mobiele EEG aan bed. Zo komt er sneller een diagnose, kan sneller de juiste behandeling worden ingezet en de lijdenslast van de patiënt worden verlaagd.