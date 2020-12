Onderzoek effectiviteit gedragstherapie bij stoppen met roken

Stoppen met roken is en blijft voor veel mensen nog altijd erg moeilijk. Veel stoppogingen stranden in schoonheid. Het Trimbos instituut becijferde dat in 2019 nog ruim een vijfde (21,7%) van de volwassenen in Nederland roken. Daarbij komt dat voor diegenen die nog roken stoppen dit jaar nog moeilijker geworden is door de coronacrisis.

Tijdens de coronacrisis ervaren veel mensen meer eenzaamheid. Ook het (verplicht) thuiswerken of, erger nog, het noodgedwongen zonder werk thuis komen te zitten, zorgt voor nog meer stress. Rokers, en mogelijk ook ex-rokers, grijpen daardoor sneller, of opnieuw, naar een sigaret.

Stoppen met roken moeilijker in coronacrisis

De invloed die de coronacrisis lijkt te hebben op rokers is een van de redenen voor de Universiteit van Amsterdam een onderzoek te starten naar de effectiviteit van online gedragstherapie als hulp om te stoppen met roken.

Daarvoor werkt de UvA samen met WeQuit. Dit betekent dus dat deelnemers de online gedragstherapie van WeQuit moeten volgen, dat vervolgens aangevuld met het UvA-onderzoek. Het onderzoek wordt volledig online uitgevoerd. Deelnemers aan dit onderzoek worden ingedeeld in een van de vier verschillende onderzoeksgroepen.

Voor elke groep zal het onderzoek iets anders verlopen, maar alle deelnemers krijgen op drie momenten een aantal extra vragen en computer opdrachten. Bij die opdrachten worden verschillende zinnen en woorden getoond die met roken, redenen om te stoppen met roken, en/of de gevolgen van roken te maken hebben. Vervolgens krijgen ze instructies die ze met de muis zo snel mogelijk moeten uitvoeren. Zo snel mogelijk op een bepaald woord klikken, bijvoorbeeld.

Na drie maanden zullen de onderzoekers alle deelnemers nogmaals benaderen met een paar korte vragen over hun rookgedrag. Rokers die willen deelnemen aan het onderzoek, kunnen zich via deze link bij WeQuit opgeven.

Online, digitale, hulp voor mensen die stoppen met roken is al eerder onderzocht. In de lente van dit jaar rondden Pharos en het Trimbos in vijf Nederlandse gemeenten met succes een pilot af waarbij met name laag opgeleide rokers de Stopcoach-app testten.