Onderzoek naar baarmoedergolven ontvangt Europese prijs

Voor het onderzoek hebben het Catharina Ziekenhuis en de TU/e waarmee de baarmoedergolven eenvoudig, reproduceerbaar en objectief gemeten kunnen worden. “Dat doen we door het meten van de beweging op echo-beelden met een Speckle Tracking techniek. Deze techniek wordt ook voor de beweeglijkheid van het hart gebruikt. Cardiologen beoordelen hiermee de kwaliteit van het hart. Wij proberen aan de hand van het spikkelpatroon op de echo automatisch golfbewegingen te detecteren”, vertelt professor en gynaecoloog dr. Dick Schoot van het Catharina Ziekenhuis.

Baarmoedergolven

Verminderde vruchtbaarheid is een groeiend probleem in de Westerse wereld. Zwanger worden is daarnaast ook geen vanzelfsprekendheid meer voor alle vrouwen. Onderzoek heeft al aangetoond baarmoedergolven een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Behandelingen als IVF worden weliswaar continu doorontwikkeld, maar de kans om door middel van een dergelijke vruchtbaarheidsbehandeling zwanger te raken ligt nog altijd rond de 30 procent per poging.

Tijdens de maandelijkse cyclus vertoont elke baarmoeder baarmoedergolven. Gedurende de cyclus, beïnvloed door hormonen, veranderen deze golven van richting en hevigheid. “Vrouwen met baarmoederaandoeningen zoals adenomyose of vleesbomen, hebben vaak een onrustigere baarmoeder wat de innesteling van een bevruchte eicel kan bemoeilijken”, aldus prof. dr. Schoot die naast zijn werk in het Catharina Ziekenhuis en de WAVES-studie ook als hoogleraar aan de Universiteit van Gent verbonden is.

Oude en nieuwe meetmethoden

Sinds de jaren 90 worden echo-beelden van de bewegende baarmoeder met het blote oog beoordeeld. Daaruit zijn in die aren al diverse belangrijke conclusies getrokken. Echter, die manier van beoordeling – met het blote oog – is te ingewikkeld gebleken om deze methode in de dagelijkse praktijk te gaan inzetten.

De nieuw ontwikkelde meetmethode van het Catharina Ziekenhuis en te TU/e maakt gebruik van een Speckle Techniek. Daarmee wordt de beweging van de baarmoeder zoals die door echo-beelden opgepikt worden, gemeten. “Wij proberen aan de hand van het spikkelpatroon op de echo automatisch golfbewegingen te detecteren”, zegt prof. dr. Schoot. De betreffende Speckle Techniek wordt overigens ook gebruikt bij het meten van de beweeglijkheid en kwaliteit van het hart.

De onderzoekers hebben de nieuwe meetmethode inmiddels al uitgebreid getest. Dat gebeurde eerste in een gecontroleerde omgeving buiten het lichaam en vervolgens bij gezonde vrijwilligers.

“Ondertussen zijn de methoden zo ver ontwikkeld dat we in staat zijn om de verschillende fasen in de menstruele cyclus te onderscheiden. We hopen met meer onderzoek beter te begrijpen hoe de mechanische bewegingen van de baarmoeder een rol speelt in pijn, onregelmatig bloedverlies en zwanger worden”, aldus prof. dr. Schoot.