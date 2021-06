Onderzoek naar bestraling van hartritmestoornissen

Momenteel worden patiënten met ventrikeltachycardie meestal behandeld met medicatie of het implanteren van een defibrillator (ICD) die een hartritmestoornissen met stroomstootjes corrigeert. Er zijn echter altijd patiënten bij wie deze therapieën onvoldoende werken. Die ondergaan nu een een invasieve katheterablatie. Daarbij blokkeert een cardioloog de elektrische prikkels in het hart die het ritme verstoren.

Bestraling hartritmestoornissen

Het STOPSTORM consortium onderzoekt de komende periode een innovatieve nieuwe behandelmethode waarbij de patiënt bestraald wordt. Het effect van deze behandeling wordt getest onder patiënten die ook na katheterablatie klachten blijven behouden. Van deze patiëntengroep komt tussen de 30 en 50 procent in aanmerking voor bestraling.

“Deze nieuwe therapie waarbij we niet hoeven te opereren kan een doorbraak zijn voor patiënten met ventrikeltachycardie. Het kan de kwaliteit van leven verhogen en de levensduur verlengen. Dit internationale onderzoek geeft ons hoogwaardige informatie over de juiste behandeling”, vertelt dr. Coen Hurkmans, klinisch fysicus en onderzoeksleider vanuit het Catharina Ziekenhuis.

Het consortium start met het behandelen van deze patiënten in studieverband. De behandeling, die ook toegepast wordt in de longoncologie, bestaat uit een hoge dosis bestraling, toegediend in één sessie. “Sinds 2014 wordt deze behandeling al aangeboden bij verschillende instellingen. Helaas zijn de effecten niet overal goed gevolgd. Met het consortium stellen we een grote dataset van enkele honderden patiënten samen om zo de resultaten goed in kaart te brengen”, aldus Joost Verhoeff, radiotherapeut-oncoloog. Hij leidt het onderzoek vanuit het UMC Utrecht.

Werkzaamheid bestraling

Met het onderzoek wil het STOPSTORM consortium naar het creëren van een Europees validatiecohort om de werkzaamheid en veiligheid te bepalen in een grote populatie patiënten met ventrikeltachycardie. Daarnaast moeten de informatie en resultaten van het onderzoek ook helpen om inzage te krijgen in welke dosis moet worden toegediend en hoe.

Binnen het STOPSTORM consortium werken 31 instellingen in 8 Europese landen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, samen. Het onderzoek is gefinancierd met EU Horizon 2020-subsidie van 7.1 miljoen euro.