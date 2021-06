Onderzoek naar betere behandeling hersenaandoeningen

Bij de behandeling van hersenaandoeningen is de zogenoemde bloed-hersenbarrière een belangrijk obstakel. Die barrière beschermt de hersenen tegen het binnendringen van gevaarlijke stoffen. De barrière doet zijn werk echter zo goed dat ook medicijnen tegengehouden worden. Het natuurlijk afweermechanisme van de hersenen maakt de bloedvaten daardoor schier ontoegankelijk voor medicijnen. Daarmee is het letterlijk een sta-in-de-weg voor de behandeling van hersenaandoeningen zoals tumoren, Alzheimer en parkinson.

MRI-gestuurde FUS-technologie

Dankzij de subsidie van 1,6 miljoen euro kan de Hersenstichting nu onderzoek gaan doen naar een innovatieve MRI-gestuurde technologie, Focused-Ultrasound (FUS) genaamd, waarmee het mogelijk is de bloed-hersenbarrière tijdelijk ‘open’ te zetten. Met dit prachtige bedrag van het Piet Poortman Fonds willen we een onderzoek opzetten om te kijken of we de barrière veilig en tijdelijk kunnen openen, zodat de medicijnen veilig en in juiste hoeveelheid in de hersenen kunnen komen en zo mensen met bijvoorbeeld hersentumoren, Alzheimer en parkinson beter behandeld kunnen worden”, zegt Merel Heimens Visser, directeur bestuurder van de Hersenstichting.

De FUS-technologie is in staat met uiterst precies gerichte geluidstrillingen en microbelletjes in de bloedstroom de bloedvaten in de hersenen tijdelijk en lokaal te openen. Wanneer de barrière ‘geopend’ is, kunnen medicijnen werken waar ze nodig zijn, op de juiste plek in de hersenen. “Deze techniek is bewezen veilig gebleken en wordt momenteel in onder andere de Verenigde Staten en Canada in behandelstudies op effectiviteit onderzocht. In Europa wordt deze techniek nog niet toegepast. Wij willen deze techniek ook in Nederland door middel van dit project mogelijk maken”, aldus Heimens Visser.

Hersenaandoeningen genezen

De Stichting Sterk en Positief, opgericht om hersentumoren geneesbaar te maken, is een van de initiatiefnemers die zich inzet om de FUS-technologie naar Nederland te halen en is als zodanig ook nauw betrokken bij het onderzoek. “Dit project is letterlijk baanbrekend en gaat hopelijk echt het verschil maken voor hersentumor patiënten”, vertelt Charles La Haye, voorzitter van Stichting Sterk en Positief.

Het onderzoek wordt zoals gezegd gefinancierd vanuit het Piet Poortman Fonds. Dit fonds is opgezet door Stichting Buitengewoon Personenvervoer Nederland en financiert zorg- en onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de mensen die zij in het kader van de zorgverzekeringswet als intermediair tussen taxibedrijven en zorgverzekeraars hebben vervoerd.