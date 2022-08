Onderzoek naar diagnose slagaderverkalking met CT-scan

Bij de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van een CT-scan, eventueel gevolgd door medicatie, om patiënten die klagen over pijn in de borst, te onderzoeken op slagaderverkalking. De methode is al bestudeert door Schotse onderzoekers, maar dat was slechts een kortdurende studie. De resultaten waren echter zeer positief. Het aantal hartinfarcten lag enkele jaren na de scan en behandeling lager dan voorheen.

Het verbeteren van die diagnostiek voor hartklachten is van groot belang voor het voorkomen van hartfalen, -infarcten en andere aandoeningen. Daar wordt wereldwijd, en dus ook in Nederland, veel aandacht aan besteedt. Maar, met de CT-scan methode wordt niet alleen het diagnoseproces verbeterd, de methode is ook goedkoper dan bijvoorbeeld en hartkatheterisatie. Daarbij komt dat katheterisatie een behoorlijk invasieve en redelijk risicovolle ingreep is.

Diagnose slagaderverkalking

Uit andere onderzoeken blijkt dat uiteindelijk zo’n vier op de tien mensen te maken krijgt met slagaderverkalking. Die aandoening leidt vaak tot hartklachten en het is de belangrijkste oorzaak van hartinfarcten. In Nederland zorgt dit voor 5000 overlijdens per jaar. Daarom is het belangrijk om slagaderverkalking in een zo vroeg mogelijk stadium te diagnosticeren.

Interventiecardioloog Peter Damman van het Radboudumc wil de CT-scan methode gedurende langere tijd bestuderen. Bij deze methode worden de bloedvaten rondom het hart met behulp van een CT-scan in beeld gebracht.

“We willen weten of de patiënt beter af is met een CT-scan als eerste diagnostische test. Zijn we beter in staat om vernauwde of geblokkeerde kransslagaders uit te sluiten? En áls we vaststellen dat er een probleem is, kunnen we patiënten dan gerichter behandelen, bijvoorbeeld met cholesterolverlagers? We denken van wel, maar moeten het nu aantonen”, aldus Damman.

Driejarig onderzoek

De bedoeling is om deelnemers aan deze studie, het CLEAD-CAD onderzoek, drie jaar lang te volgen. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren heeft Damman van ZonMw een subsidie ontvangen van 4,7 miljoen euro. Voor het onderzoek werkt hij met Robin Nijveldt en Matthias Prokop, beiden van het Radboudumc, en radioloog Nils Planken en cardioloog José Henriques van Amsterdam UMC.