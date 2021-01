Onderzoek naar digitale zelfmanagement-app bij artrose

In de Sint Maartenskliniek heeft Tim Pelle promotieonderzoek gedaan naar de inzet van een digitaal zelfmanagement-app, dr. Bart, bij patiënten met artrose. Omdat deze ziekte nog niet te genezen is, is het belangrijk dat patiënten zelf letten om te gaan met de gevolgen die de aandoening op hun dagelijkse leven heeft. De dr. Bart app, zo blijkt uit het onderzoek, kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Vandaag (7 januari) verdedigt Pelle zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit.