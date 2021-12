Onderzoek naar effect Saltro uitslagenportaal

De afgelopen periode is onder gebruikers van het portaal onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid en ervaringen met het uitslagenportaal. De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd.

Saltro investeert al jaren in wetenschappelijk onderzoek rondom het delen van digitale uitslagen aan patiënten en welke effecten dat heeft. Daarom heeft Saltro jaren geleden een online uitslagenportaal voor patiënten ingericht. Uit eerdere ervaringen en onderzoeken is al aangetoond dat wanneer een patiënt meer inzicht heeft, hij meer vragen aan de huisarts stelt en duidelijker kan uitleggen wat zijn behoeftes zijn.

Meerwaarde uitslagenportaal

Het nieuwe onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van het uitslagenportaal is uitgevoerd door PhD kandidaat Rosian Tossaint. Zij keek per doelgroep onder andere of het portaal inderdaad aanzet tot zelfmanagement. Tossaint bevroeg hiervoor middels een enquête 748 gebruikers van het uitslagenportaal. Doel was om te achterhalen hoe patiënten met verschillende aandoeningen, zoals chronische ziekten, het uitslagenportaal ervaren. Daarbij werd onder andere ook gekeken naar de verschillen in opleidingsniveaus en de impact daarvan op de ervaringen.

Over het algemeen, zo blijkt uit het onderzoek, ervaren de verschillende doelgroepen het portaal als heel nuttig. Toch zijn er ook significante verschillen. Hoger opgeleide gebruikers scoren het uitslagenportaal als minder nuttig en zet hen minder aan tot zelfmanagement. De bruikbaarheid is ook lager voor oudere mensen en voor mensen met astma of COPD. De resultaten tonen aan dat het belangrijk is dat de informatie specifiek wordt gemaakt voor de verschillende doelgroepen om nog effectiever aan te sluiten. Saltro is het eerste lab ter wereld dat onderzoek gedaan heeft naar de bruikbaarheid en zelfmanagement onder de gebruikers van een online patiënt portaal. Daarmee kan het onderzoek gezien worden als de gouden standaard.

Vervolgonderzoek was nodig

Uit een eerder onderzoek van Saltro bleek ook al dat gebruikers het uitslagenportaal als gebruiksvriendelijk ervaren. Het portaal hielp patiënten slechts in geringe mate om een actieve rol te spelen in het beheer van hun eigen gezondheid. De response op dat onderzoek was echter te laag om de resultaten te kunnen generaliseren. Daarom was een vervolgonderzoek noodzakelijk.

Beide onderzoeken zijn onder andere uitgevoerd door Esther Talboom, (Chief Innovation Officer Unilabs Group), Annelijn Goedhart (Communicatie en Innovatie adviseur Saltro, Unilabs Nederland) en Rosian Tossaint (Projectleider en onderzoeker innovatie Saltro, Unilabs Nederland en PhD-student NeLL, LUMC), in samenwerking met het Nell, LUMC.