Onderzoek naar effectiviteit e-health in huisartsenzorg

Met het onderzoek willen de koepelorganisaties onder andere inzichten en antwoorden krijgen voor onderwerpen als welke e-health toepassingen van waarde zijn voor welke situaties. Maar ook of e-health van waarde is voor het oplossen van personeelstekorten en andere uitdagingen in de huisartsenzorg.

Een derde onderwerp waar de koepelorganisaties via het onderzoek een antwoord op willen krijgen is de vraag waar huisartsenpraktijken en -organisaties het beste op kunnen inzetten. Het onderzoek zal zich richten op drie functionaliteiten van e-health toepassingen: Contact op afstand, waaronder videobellen en het e-consult, telemonitoring en digitale zelftriage.

E-health in huisartsenzorg

In het onderzoek, onder leiding van prof. dr. Jochen Cals, zal de focus met name liggen op de kwaliteit van e-health toepassingen, welke effecten verwacht mogen worden voor de huisartsenzorg en de implementatie van e-health toepassingen in de praktijk. Reeds beschikbare kennis en data, zoals de kwantitatieve gegevens uit de landelijke E-Healthmonitor, zullen als extra input voor het onderzoek meegenomen worden.

Tijdens een scopingreview zullen onderzoekers de kennis vanuit (wetenschappelijk) onderzoek, lopende onderzoeken en lopende implementatietrajecten op een rij. In de veldanalyse worden inzichten en ‘lessons learned’ geïnventariseerd. Dat gebeurt ia een online vragenlijst onder patiënten en via focusgroepen met stakeholders en belanghebbenden.

De eindrapportage van het onderzoek, dat een jaar duurt, bevat de volgende informatie:

overzichten van lopende evaluaties van inzet van digitale middelen in de Nederlandse huisartsenzorg

een toolbox met informatie over de te verwachten effectiviteit van e-health in de huisartsenpraktijk

criteria voor de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenzorg.

De inzet van e-health heeft tijdens de coronacrisis een exponentiële groei doorgemaakt. De effecten daarvan waren vrijwel direct na de start van de pandemie, bijna twee jaar geleden, al zichtbaar. Amper drie maanden na de uitbraak van het coronavirus telde het Nivel al bijna 700 huisartsenpraktijken die tussen maart en mei 2020 gestart waren met beeldbellen.