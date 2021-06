Onderzoek naar effectiviteit mymobility app in St. Anna

Het onderzoek in het St. Anna ziekenhuis maakt deel uit van een wereldwijd onderzoeksproject naar het gebruik van de mymobility app waaraan 10.000 patiënten deelnemen. Die starten zo’n 30 dagen voor de een gewrichtsvervangende operatie met het gebruik van de app en gaan daar mee door tot één jaar na de operatie.

“We zijn er trots op dat wij internationaal een voorloper zijn op dit gebied. Wij hopen met deze studie te ontdekken of deze app inderdaad bijdraagt aan een beter en sneller herstel van onze patiënten. Ook zijn wij benieuwd naar het effect op de zorgkosten”, aldus orthopedisch chirurg Dirk Das.

Mymobility app

Mymobility biedt patiënten die een gewrichtsvervangende operatie aan knie en heup ondergaan ondersteuning bij elke fase van het behandeltraject. De app, zo is de verwachting, moet eventuele onrust bij de patiënt wegnemen en de behandeling effectiever maken. Met de ondersteuning die de app biedt moet het aantal fysieke bezoeken aan de polikliniek omlaag kunnen.

De app maakt gebruik van Apple’s HealthKit software op de iPhone in combinatie met een Apple Watch. Patiënten die zelf niet over een Apple Watch beschikken, krijgen een exemplaar van Apple in bruikleen. Via de app ontvangt de patiënt op maat gemaakte meldingen, voorlichting en instructievideo’s. Via een dashboard kan de arts op afstand de vorderingen en het activiteitenniveau van de patiënt inzien en, indien nodig, bijsturen.

De patiënt kan de resultaten van de behandeling en het herstel zelf ook volgen. Het contact met de behandelend arts of fysiotherapeut verloopt bovendien ook via de app. Het uitwisselen van persoonlijke en medische gegevens, als ook de gesprekken tussen patiënt en zorgverleners zijn via de app beveiligd.