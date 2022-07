Onderzoek naar gebruik data voor zorgverbetering

Het onderzoek van Tamara past binnen het thema ‘Uitkomstgericht verbeteren’ van Meander. Daarbinnen worden zorgprocessen geanalyseerd en verbeterd aan de hand van verzamelde data over de uitkomsten van behandelingen. Belangrijk is dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar medische aspecten, maar ook naar de kwaliteit van leven. Naast factoren over de kans op overleven of complicaties, worden ook zaken meegenomen als ‘kan de patiënt nog sporten’ of ‘hoe ziet het lichaam uit na de behandeling’. Het inzetten van data voor een kwaliteitsverbetering van de zorg is een thema dat de afgelopen jaren almaar belangrijker geworden is.

Data beter gebruiken

Op dit moment wordt de beschikbare data over behandeluitkomsten nog nauwelijks gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Uniek is in het Meander nu een stafadviseur, Tamara dus, dergelijk onderzoek gaat uitvoeren. Normaliter wordt dat met name, voor een promotie, gedaan door medisch specialisten of andere zorgverleners.

“De stap van data verzamelen en visualiseren naar daadwerkelijk verbeteren is nu nog groot. Ik ga de komende jaren onderzoeken hoe we dat beter kunnen doen. Mijn onderzoek draait erom dat we in Meander ontzettend veel data verzamelen, bijvoorbeeld in het EPD of in planningssystemen”, aldus Tamara Broughton.

Het onderzoek van Broughton sluit perfect aan op de Tafels Kwaliteit, een overlegorgaan die het Meander in het leven geroepen heeft om medische- en procesuitkomsten te bespreken. Daarbij worden deels al dezelfde factoren meegenomen als die voor het onderzoek belangrijk zijn. Naast gegevens moet betrekking tot overlevingscijfers en complicaties ook de gerapporteerde uitkomsten zoals kwaliteit van leven en procesinformatie zoals wachttijden.

Leerstoel STZ

Als bijzonder hoogleraar begeleidt Anne Marie Weggelaar verschillende promovendi en PDEng Klinische Informatica kandidaten, Dat doet zij vanuit TRANZO van Tilburg Universiteit en TU/Eindhoven. De leerstoel is gevestigd door STZ. Zij bekleedde eerder diverse functies op het gebied van organisatieverandering, innovatie en kwaliteitszorg voor diverse zorg- en opleidingsinstanties en is actief als interim manager in de zorg.

“Innovatie is een belangrijk thema van STZ. De 27 STZ-ziekenhuizen, waar Meander er eentje van is, hebben afgesproken om de komende jaren innovaties die leiden tot zorgtransformatie te implementeren en op te schalen. De leerstoel beoogt een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over innovaties en zorgtransformatie”, vertelt Weggelaar.