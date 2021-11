Onderzoek naar gegevensuitwisseling klinieken

Het onderzoek heeft, naast informatie over de gegevensuitwisseling buiten de regio, nog enkele waardevolle inzichten opgeleverd. Niet alleen voor de doelstellingen van ZKN, maar de informatie is ook belangrijk met het oog op de totstandkoming van de kaderwet Wegiz (wet gegevensuitwisseling in de zorg). Die wordt in 2024 van kracht.

Uitkomsten gegevensuitwisseling onderzoek

De meeste initiatieven voor gegevensuitwisseling worden binnen de regio’s (RSO’s) opgestart. Op onderstaande afbeelding is voor de provincie Zuid Holland in kaart gebracht hoe ver de ‘overregionale’ uitwisseling reikt.

Het uitwisselingsgedrag van klinieken in de provincie Zuid Holland (Afbeelding: ZKN)

Twee derde van de gegevensuitwisseling vindt plaats buiten de regio (>30 km). Dit geldt zowel voor uitwisseling met de eerste lijn (huisarts) als tussen medisch specialistische zorginstellingen.

Gegevens die worden uitgewisseld zijn met name medische gegevens ter voorbereiding op een behandeling, doorverwijzingen, aanvragen voor diagnostiek en uitvoeren van een second opinion.

Uitwisseling vindt het meest plaats via veilige mail. Daarnaast via de patiënt, LSP, fax of van patiëntendossier naar patiëntendossier.

Het onderzoek kon uitgevoerd worden dankzij een ICTU subsidie. In juli van dit jaar hebben 50 ZKN-klinieken de vragenlijst van het onderzoek ingevuld.