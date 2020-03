Onderzoek naar luchtweginfecties genomineerd

De drie genomineerde onderzoekers zijn arts-onderzoeker Daphne Peeters, kinderarts infectioloog/immunoloog Gertjan Driessen, beiden van het Haga Ziekenhuis en aios/postdoc onderzoeker Lilly Verhagen van het Wilhelmina Ziekenhuis. Zij werden bij de ontwikkeling van de database en het onderzoek ondersteund door Friso Duynstee, database-ontwikkelaar van het Wetenschapsbureau.

Uitkomst onderzoek altijd positief

Tijdens het onderzoek wordt de helft van de kinderen gedurende drie maanden behandeld met het antibioticum co-trimoxazol. De andere helft krijgt een placebo. Met het onderzoek willen de artsen aantonen of de gebruikelijke behandeling met onderhoudsantibiotica bij deze patiëntengroep werkt én wat de gevolgen ervan zijn.

In 2021 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Daaruit blijkt dan of dat de onderhoudsbehandeling met co-trimoxazol werkt of niet. Werkt het, dan betekent het dat daarmee veel kinderen geholpen kunnen worden. Werkt het niet, dan kunnen veel kinderen in de toekomst behoed worden voor langdurig antibioticagebruik. “Dit onderzoek heeft dus altijd een positieve uitkomst”, benadrukt Daphne.

Visitekaartje

Daphne Peeters vertelt dat de studie op eigen intitiatief van de onderzoekers geïnitieerd is. “Daar zijn we erg trots op. Tien ziekenhuizen nemen eraan deel. Wij coördineren de studie vanuit het JKZ. Hierbij werken we nauw samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken de Castor-database; die is echt een rode draad in dit onderzoek, een logistiek web. De ene medewerker kan de proefpersonen erin selecteren en de andere kan bijvoorbeeld studiemedicatie toewijzen. Niemand heeft het volledige overzicht, want ook wij als onderzoekers mogen natuurlijk niet weten wie het antibioticum of de placebo krijgt.”

De onderzoekers zijn bijzonder vereerd met de nominatie voor de Castor Research Nominatie. “Het onderzoek is voornamelijk ook een visitekaartje voor de kindergeneeskunde en de researchafdeling. Een award als deze zou daar een beetje aan bijdragen”, aldus Daphne.

Medicatie voor kinderen

Er wordt natuurlijk nog veel meer onderzoek gedaan naar het effect, en gebruik, van medicatie bij en door kinderen. Onlangs kwam een bijzonder project van het LUMC in het nieuws. Daar wordt onderzocht of het mogelijk is medicijnen, speciaal voor kinderen, met een 3D-printer te maken. Dat klinkt heel futuristisch, maar het kan wel degelijk een bruikbare oplossing zijn om medicijnen op maat te kunnen maken voor kinderen.