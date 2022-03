Onderzoek naar verbetering borstkanker diagnostiek

De verbetering van de tomosynthese techniek moet zorgen voor een betere borstkanker diagnostiek. De voordelen daarvan zullen ook merkbaar zijn binnen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Wanneer op de mammografie een afwijking te zien is, dan wordt meestal nog een tomosynthese vervolgonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt een driedimensionale röntgenfoto van de borst gemaakt. Daarop is weliswaar meer te zien, maar ook dat onderzoek kan alleen aantonen dat er eventueel een ‘knobbel’ zit, en niet of die al dan niet kwaadaardig is.

“Ik wil met mijn team de techniek van de tomosynthese zo verbeteren, dat we ook functionele informatie uit het onderzoek krijgen. Dus bijvoorbeeld: uit wat voor soort weefsel bestaat de knobbel? Als dat stevig weefsel is, dan moeten we een biopt nemen en dat verder onderzoeken. Maar als we met de foto kunnen zien dat het een cyste is, dan is verder onderzoek niet nodig”, vertelt Ioannis Sechopoulos.

Verbetering borstkanker diagnostiek

Voor het verbeteren van de techniek van de tomosynthese heeft Sechopoulos een nieuwe manier van meten ontwikkeld. Daarbij worden twee röntgenstralen tegelijk gebruikt zonder dat dit meer schadelijke straling oplevert. Om de beeldanalyse te verbeteren worden computers ingezet die door middel van deep learning in staat zijn het weefsel veel nauwkeuriger te analyseren. Zo wordt het voor de radioloog mogelijk om, samen met de computer, beter te bepalen of een knobbel een tumor is of een cyste. Om een tumor tijdens de behandeling beter te kunnen volgen werkt Sechopoulos ook aan de ontwikkeling van het gebruik van een contrastmiddel. Dat maakt een meer persoonsgerichte aanpak mogelijk.

“Mijn doel is de ontwikkeling van een betaalbare nieuwe standaard in anatomische beeldvorming van de borst, die wereldwijd breed inzetbaar is en leidt tot verbeterde diagnostiek en behandeling bij borstkanker Naast de Vici-beurs van NWO investeren ook Siemens, ScreenPoint Medical (een spin-off van het Radboudumc) en het Radboudumc in het onderzoek, waardoor het totale budget komt op 1,8 miljoen euro”, licht Sechopoulos toe.

Minder onnodig vervolgonderzoek

Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige screening is een noodzakelijke ontwikkeling. Op dit moment moeten nog te veel vrouwen een vervolgonderzoek ondergaan om vervolgens te horen dat het toch vals alarm is. Een betere diagnostiek zorgt voor minder onnodige vervolgonderzoeken en dus ook minder onnodige onrust en angst bij die vrouwen.

Daarnaast is er ook behoefte aan een uitgebreidere analyse van een tumor nadat de borstkanker gevonden is, maar voordat de behandeling start. Bovendien kan de betere diagnostiek ook ertoe bijdragen dat de tumor tijdens de behandeling beter gevolgd kan worden.

Er is veel aandacht voor de verbetering van de diagnostiek bij alle vormen van kanker en borstkanker in het bijzonder. Zo ontwikkelden onderzoekers van het UMC Utrecht vorig jaar een nieuw geautomatiseerd systeem. Dat is in staat om met behulp van AI snel en nauwkeurig MRI-foto’s van borsten met dicht borstklierweefsel te inspecteren. Dat systeem zorgt ervoor dat de radioloog alleen nog foto’s te zien krijgt waarop afwijkingen geconstateerd zijn.