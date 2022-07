Onderzoek robot geassisteerde chirurgie in het VK

De afgelopen jaren heeft robot geassisteerde chirurgie een behoorlijke groei doorgemaakt. Het aantal ziekenhuizen en OK’s die inmiddels uitgerust zijn met meer dan één robotchirurg zijn al lang niet meer op de vingers van een hand te tellen. De voordelen voor zowel de patiënt als chirurgen zijn ook al regelmatig hier belicht; meer precisie bij het uitvoeren van een operatie, minder invasieve ingrepen, sneller herstel en minder heropnames.

Effect robot geassisteerde chirurgie

Ook in het Verenigd Koninkrijk groeit, net als in de rest van de wereld, het aantal robotchirurgen. Om onderbouwd te kunnen bepalen of robot geassisteerde chirurgie bij heup-operaties inderdaad beter is, wordt een studie uitgevoerd. Deze zogenoemde RACER-Hip studie wordt deels gefinancierd doo het National Institute for Health and Care Research (NIHR). Samen met de vorig jaar gelanceerde RACER-Knee studie, naar robot geassisteerde chururgie bij knie-operaties, moet de nieuwe studie meer inzicht gaan geven in de waarde van robot geassisteerde chirurgie in het VK.

Bij robot geassisteerde heupvervangende chirurgie bereidt een robotarm het bot voor worden implantaten volgens een vooraf gemaakt 3D-plan in het lichaam geplaatst. Het idee is dat hetgebruik van een robot om de operatie uit te voeren preciezere, consistentere chirurgische technieken mogelijk maakt. Daarnaast moet dit ook leiden tot minder fouten en complicaties en zo ook het aantal heropnames.

Patiënten die aan het onderzoek deel gaan nemen zullen evenredig verdeeld worden over verschillende behandelingen. Een groep zal worden behandeld met behulp van robot geassisteerde chirurgie. De andere groep wordt op de traditionele manier geopereerd, met alleen een team van menselijke chirurgen.

Britse studie

De Britse studie wordt geleid door twee chirurgen; Peter Wall, van het Royal Orthopaedic Hospital Birmingham en de Warwick Clinical Trials Unit van de University of Warwick, en professor Ed Davis, van het Royal Orthopaedic Hospital Birmingham. Het onderzoeksteam benadert de komende maanden minimaal zes ziekenhuizen in het VK met de vraag aan het onderzoek deel te nemen.

“Het onderzoek zal orthopedisch chirurgen over de hele wereld helpen om de meest effectieve hulpmiddelen voor het uitvoeren van heupvervangende chirurgie beter te begrijpen en de allerbeste resultaten voor hun patiënten te garanderen”, aldus professor Davis.