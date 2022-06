Onderzoekers LUMC, Karolinska, willen chronische RA eerder aanpakken

Volgens het LUMC vindt er momenteel in Nederland nauwelijks identificatie van risicogroepen of vroege symptomen van RA plaats. Vroegtijdige opsporing van RA is echter belangrijk voor het ziekteverloop en dankzij medische vooruitgang is gepersonaliseerde preventie voor risicogroepen ook mogelijk. Medici begrijpen beter welke symptomen en biologische kenmerken RA indiceren, evenals de invloed van leefstijl op RA beter. Vroegtijdige opsporing en behandeling van opkomende RA kan de ziekte terugdringen tot een staat waarin geen medicatie meer nodig is.

LUMC: praktische toepassing

De subsidie wordt verleend door EIT Health. Het Zweedse Karolinska-instituut, lid van EIT Health, leidt het onderzoek naar de effectiviteit van de kunstmatige intelligentie. In het LUMC wordt de praktische toepassing van e-health en kunstmatige intelligentie geleid en onderzocht.

Als onderdeel van het onderzoek krijgen mensen met symptomen de gelegenheid om met behulp van e-health hun symptomen beter te meten. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt de data uit de e-health-toepassing geanalyseerd. Middels deze analyse willen de onderzoekers deelnemers met een hoog risico op RA identificeren. Aanvullend worden digitale toepassingen ingezet om een gezonde leefstijl te stimuleren, waarmee het ziektebeloop van RA milder wordt.

Inzetten AI in zorg

“Uiteindelijk willen we de zorg van deze chronische ziekte veranderen”, vertelt dr. Rachel Knevel, reumatoloog en hoofdonderzoeker namens het LUMC. “Het huidige vooruitzicht voor patiënten is een lange behandeling, maar bij vroegtijdige opsporing kunnen we de ziekte terugdringen en zelfs medicijn-vrij beperken. In het LUMC weten we al veel over het implementeren van AI in de zorg. Die kennis kunnen we gebruiken om dit soort trajecten sneller te doorlopen. Een belangrijk voordeel voor ons als onderzoekers, maar ook voor de patiënt.”

Het project is onderdeel van het CAIRELab, het kennis- en expertiseteam van het LUMC voor AI in de zorg. CAIRELab (Clinical AI Implementation and Research Lab) richt zich op de implementatie en waardebepaling van AI in de medische praktijk. De interdisciplinaire samenwerking tussen onder andere zorgverlener, data scientist en onderzoekers zorgt voor de toepassing van waardevolle AI in de klinische praktijk. Dit gebeurt in het LUMC, maar ook in samenwerking met externe partners.

Meer onderzoek naar RA

Afgelopen maart maakte het Amsterdam UMC bekend dat een groep onderzoekers met een nieuwe beeldtechniek UMC hoog-risico patiënten willen opsporen voordat ze uitwendig vast te stellen gewrichtszwelling ontwikkelen die het gevolg zijn van reumatoïde artritis (RA). Met toekomstige effectieve behandelingen in het vooruitzicht, hopen de betrokken onderzoekers dat in de toekomst de ontwikkeling van RA kan worden voorkomen. Het komende jaar loopt er een eerste studie met 60 patiënten. Het project is onderdeel van het Programma Translationeel Onderzoek van ZonMW.

EIT Health (Het European Institute for Innovation and Technology (in) Health) is een samenwerkingsverband tussen 140 partners uit Europa: instellingen en bedrijven zoals het Karolinska Institutet, Imperial College London, Universiteit van Oxford, IBM, KU Leuven, ErasmusMC, Achmea, Philips, Siemens en Roche. EIT Health stimuleert het vinden van nieuwe zorgconcepten en -toepassingen om gezondheid te bevorderen en de kosten van de zorg te begrenzen.