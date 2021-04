ONF zorgt voor begrijpelijke en informatie over borstkanker

De vier ziekenhuizen werken binnen het Oncologisch Netwerk Friese regio ook samen met Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Omdat elk ziekenhuis zijn eigen expertise heeft, worden patiënten voor sommige kankersoorten, zoals borstkanker, verwezen naar andere Friese ziekenhuizen. Dat kan in bepaalde In bepaalde gevallen kan er ook naar een academisch ziekenhuis of naar een kankercentrum buiten het netwerk zijn.

Tien Divi’s over borstkanker

Binnen de samenwerking in het ONF is het op een begrijpelijke en eenduidige manier informeren van patiënten met kanker en hun naasten erg belangrijk. Het ONF vroeg daarom Indiveo om informatie voor patiënten met borstkanker en hun naasten begrijpelijk te maken en voor alle Friese ziekenhuizen te standaardiseren.

Dat leidde tot de komst van tien digitale videoanimaties (Divi’s) over verschillende complexe onderwerpen over borstkanker. Onderwerpen zoals Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS), de borstbesparende operatie, immunotherapie en chemotherapie. Alle benodigde informatie, zoals over de juiste voorbereiding, van elk onderwerp wordt op een begrijpelijke manier in een animatie weergegeven. De Divi’s zijn onder te verdeling in een vijftal categorieën.

Goedaardige borstafwijkingen

Verdenking op borstkanker

Familiaire en erfelijke aspecten rondom borstkanker

Vormen van borstkanker

Nazorg en nacontrole

Minder uitleg, meer tijd voor zorg

Door de informatie op deze manier vorm te geven en begrijpelijk te maken voor de patiënt met borstkanker en hun naasten, kunnen zorgverleners nu meer tijd besteden aan de zorg zelf. Tijd die normaal nodig was voor het geven van informatie en uitleg. Bijkomend voordeel van de nieuwe werkwijze is dat zorgverleners en communicatie experts met Indiveo kunnen leren over de informatiebehoefte van patiënten.

In de animaties wordt aandacht besteed aan de anatomie van het menselijk lichaam en de verschillende handelingen die plaatsvinden in het ziekenhuis. Een goed voorbeeld van deze combinatie is de informatie rondom de schildwachtklierprocedure. “Dit is een procedure waar veel patiënten moeite mee hebben om te begrijpen. Hier werden dan ook regelmatig vragen over gesteld. Nu we gebruik maken van de Divi schildwachtklierprocedure is merkbaar dat patiënten de procedure eerder en beter begrijpen”, vertelt een verpleegkundig borstkanker specialist.

Het moge duidelijk zijn dat het makkelijk beschikbaar stellen van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten en hun naasten van groot belang is. Het initiatief van het ONF, voor de samenwerkende ziekenhuizen is een goed voorbeeld daarvan. Daarnaast zien we bij steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen dat het gebruik van digitale middelen, zoals apps, websites en andere online tools, voor het informeren van patiënten groeit.