Online astma monitoring via Luchtbrug succesvol

Luchtbrug wordt momenteel in zeventien Nederlandse ziekenhuizen ingezet als online monitoring tool voor astmapatiënten. Naast het invullen van vragenlijsten wordt ook een online blaastest gedaan. Op basis van de uitslag daarvan kan bepaald worden of een bezoek aan de arts noodzakelijk is of dat het aanpassen van medicatie al voldoende is.

Behalve dat de arts en patiënt daardoor meer grip op de ziekte kunnen krijgen, kan Luchtbrug ook het aantal fysieke bezoeken aan het ziekenhuis beperken. Dat is niet alleen minder belastend voor de patiënt, maar ten tijde van de coronacrisis, door de contact beperkende maatregelen en het grotendeels opschorten van fysieke bezoeken aan ziekenhuizen, ook bittere noodzaak gebleken. Een van de ontwikkelaars van het initiatief, kinderarts Annemie Boehmer, heeft Luchtbrug in het Spaarne Gasthuis geïntroduceerd. Over het initiatief, en de voordelen, sprak de kinderarts onlangs met het Haarlems Dagblad.

Klachten beoordelen als ze zich voordoen

Een van de grote voordelen van Luchtbrug is de mogelijkheid om op elk gewenst moment een online astma controle uit te voeren. Daardoor kunnen artsen klachten van patiënten beoordelen op het moment dat deze ook daadwerkelijk plaatsvinden. Omdat astma een variabele ziekte is, is een variabele behandeling gewenst. “Vaste poli-afspraken zijn dan niet de goede manier”, aldus Boehmer.

“Ik wil als arts die klachten op het moment zelf zien, hoe het kind en de ouder deze probeert op te lossen en wat het effect is. Via deze virtuele kliniek kan ik op die momenten begeleiding bieden. Niet alleen bij astma. Benauwdheid is in de winter veruit de belangrijkste ziekte bij kinderen. Via Luchtbrug kunnen vragen daarover worden beantwoord. Dat is ook weer tijdens de coronaperiode enorm belangrijk gebleken”, zo licht Boehmer toe.

Met de online tool kan het persoonlijke behandelplan dat door arts in samenspraak met ouders en patiënt opgesteld wordt ook beter worden gevolgd en, indien nodig, aangepast worden. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de tijden waarop medicatie, via pufjes, geïnhaleerd moet worden. Omdat Luchtbrug de jonge astmapatiënten van het Spaarne Gasthuis meer controlemomenten biedt, ziet de kinderarts ook dat het aantal klachten daalt.

“Bij de kinderen die gebruikmaken van Luchtbrug zie je bijvoorbeeld een toename in het aantal symptoomvrije dagen per maand. Daarnaast draagt Luchtbrug bij aan het verbeteren van de eigen regie van kinderen en ouders, doordat ze met de online vragenlijst zelf hun astma monitoren. En de kinderen worden minder belast doordat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor poliklinische controles”, aldus Boehmer.

Verdere uitbreiding Luchtbrug

Onlangs werd bekend dat Luchtbrug binnenkort beschikbaar komt voor patiënten met Cystic Fibrosis (CF). Dankzij een speciale zogenoemde COVID-19 subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) kan de online tool uitgebreid worden zodat CF-patiënten de mogelijkheid krijgen om hun longfunctie thuis te meten. Die metingen worden een aantal keer per jaar in het ziekenhuis uitgevoerd en zijn van levensbelang voor CF-patiënten.

Er is vanuit de zorgverzekeraars momenteel nog geen structurele financiering voor telemonitoring beschikbaar. Het Spaarne Gasthuis regelt de financiering van Luchtbrug daarom vooralsnog via een pilotvorm. “Het wachten is op een vergoeding door de zorgverzekeraars. Maar daar lijkt schot in te komen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat door Luchtbrug de helft minder poli-afspraken hoeven worden gemaakt”, zegt Annemie Boehmer.