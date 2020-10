Online behandeling tegen vermoeidheid bij kanker

In Nederland leven meer dan 900.000 mensen die kanker hebben (gehad). Acht op de tien patiënten kampt in het eerste jaar na de diagnose met ernstige vermoeidheid. Bijna eenderde van hen, ruim 30 procent, heeft daar ook na het eerste jaar nog last van, soms zelfs tot tien jaar na de diagnose.

Momenteel lijden in ons land naar schatting 350.000 mensen aan vermoeidheid door kanker. Die vermoeidheid heeft een zeer negatieve invloed op hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve functioneren en beïnvloedt hun vermogen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen. Voor hen kan de Untire app uitkomst bieden waardoor de vermoeidheidsklachten afnemen en de kwaliteit van leven verbetert.

Er zijn momenteel wel een aantal niet-medische behandelingen beschikbaar, zoals onco-revalidatie en psychologische behandelingen. Die bereiken vaak helaas maar een beperkt, naar schatting 2 procent, aantal patiënten. De Untire app is ontwikkeld door psychologen, onderzoekers en patiënten en is in principe voor iedereen bereikbaar.

Zelfmanagement programma

De Untire app biedt een uitgebreid zelfmanagement programma dat gebaseerd is op bewezen methodes. De app is ontwikkeld om de vicieuze cirkel van vermoeidheid te doorbreken door patiënten mentaal en fysiek te activeren. Een van de methodes die daarvoor gebruikt wordt is psycho-educatie, onder meer in de vorm van animaties, lichamelijke activiteiten, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips. Ook is er een besloten online community voor het uitwisselen van ervaringen.

Het Untire programma is geschikt voor alle kankerpatiënten: ongeacht geslacht, leeftijd, type kanker, behandelfase en prognose. De app wordt inmiddels steeds vaker aanbevolen door zowel artsen als verpleegkundigen en patiëntenverenigingen. Behalve in het Nederlands is de app ook in het Duits en Engels beschikbaar.

Werking Untire onderzocht

Untire werd twee jaar geleden ontwikkeld met als doel de 30-40 procent van alle (ex)patiënten te helpen die volgens initiatiefnemers Bram Kuiper en Door Vonk langdurig (vaak vele jaren) intensief met vermoeidheid kampen.

De Universiteit van Groningen heeft de werking en effectiviteit van de Untire app onderzocht. Aan de Radomized Conrolled Trial (RCT) deden 800 (ex-)kankerpatiënten uit Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada mee die allemaal last hadden van ernstige vermoeidheid.

“Het is geweldig dat onafhankelijk onderzoek aantoont dat de Untire app daadwerkelijk de vermoeidheid van (ex-)kankerpatiënten vermindert en hun levenskwaliteit verbetert. We hebben nu iets in handen waarmee we veel mensen op een laagdrempelige manier kunnen helpen”, aldus Dr. Bram Kuiper, mede bedenker van Untire.