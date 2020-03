Online behandeling voor eetbuistoornis

Na de verwijzing gaan de patiënten naar een locatie van Novarum voor een intake en adviesgesprek. De behandeling zelf vindt vervolgens online en telefonisch plaats. BEDonline heeft tot doel de eetbuien te voorkomen door er achter te komen wat de oorzaak van deze eetbuien is. De online behandeling kan door de patiënt gevolgd worden volgens zijn eigen planning, op tijdstippen die hem het beste passen. Wel is er wekelijks telefonisch contact met een vaste behandelaar van Novarum.

Online behandeling en behoudplan

De behandeling wordt afgesloten met het opzetten van een behoudplan. Daarmee moet terugval voorkomen worden. Om de patiënt ook na de behandeling te ondersteunen kan deze nog zes maanden gebruik blijven maken van de online omgeving van BEDonline.

In het buitenland is al bewezen dat de behandeling effectief werkt bij het overwinnen van eetbuien. In Nederland wordt BEDonline nu voor het eerst beschikbaar gesteld. Voorafgaand aan dat moment heeft Novarum een pilot, met 15 patiënten, uitgevoerd. Daaruit bleek dat de BEDonline behandeling effectiever was dan de standaard, face-to-face, behandeling of andere online behandeling. Daarom wordt de behandeling nu dus breder beschikbaar gesteld.

Voor wie en welke voordelen?

BEDonline is voor mensen van 18 jaar en ouder wiens BMI ligt tussen 19,5 en 40 en die last hebben van terugkerende periodes met eetbuien. De behandeling duurt in totaal 12 weken. Enkele voordelen van de online behandeling staan hieronder op een rij.

laagdrempelige behandeling volgens de laatste richtlijnen.

geen (wekelijkse) reistijd en reiskosten.

informatie en oefeningen kunnen teruggelezen worden, ook na de behandeling.

meer eigen regie / eigen controle / zelfmanagement.

behandeling is te volgen op momenten dat het de patiënt uitkomt.

kortere wachttijd dan voor een face-to-face behandeling.

Mensen die willen weten of een online behandeling via Novarum een goede optie is, kunnen vrijblijvend een e-consult aanvragen via de website van Novarum. Patiënten die al een verwijzing hebben kunnen online een afspraak maken.

Behandelprogramma’s zoals BEDonline vallen onder de zogenoemde e-mental health. Die biedt mensen de mogelijkheid om relatief anoniem, aan hun geestelijke gezondheid te werken. Het zorginstituut stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor aanbieders en ontwikkelaars van anonieme e-mental health. Twee jaar geleden besloot ook ZonMW om te investeren in online behandelingen die eetstoornissen aanpakken.