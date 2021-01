Online behandeling voor suïcidale LHBT-jongeren

De online behandeling en het onderzoek komen voort uit een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), PratenOnline, ZonMW, Movisie en Stichting 113 Zelfmoordpreventie. De RUG startte in 2017 al met een onderzoek naar de ontwikkeling van een web-based therapie voor suïcidale LHBT-jongeren.

De (verwachte) negatieve houding of reacties van anderen wat betreft de de seksuele oriëntatie of gender identiteit zorgt bij een deel van de LHBT-jeugd voor voortdurende stress. Dit gaat gepaard met angst, zichzelf afwijzen, en een laag zelfvertrouwen. Deze stressfactoren, ook wel minderheidsstress genoemd, spelen een belangrijke rol bij het begrip over de verhoogde suïcidaliteit bij LHBT-jongeren.

Aan de ontwikkeling van deze nieuwe online behandeling is meegewerkt door professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg, LHBT-jongeren en hun ouders. Overigens heeft LHBT in dit kader ook betrekking op queer, panseksueel, non-binair, gender non-conform, gender fluïde, of jongeren die dat (nog) niet zo goed weten.

Online behandeling met chatsessies

De online behandeling is gebaseerd op bestaande effectieve online en face-to-face modules waarbij aandacht besteed wordt aan de zogenoemde minderheidsstress waar LHBT-jongeren mee kunnen kampen. Het betreft een behandeling die bestaat uit acht chatsessies die gericht zijn op het verminderen van suïcidale gedachten. Daarbij is ook aandacht voor het leren omgaan met lastige situaties omtrent de seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit van de persoon in kwestie.

De acht chatsessies van de online behandeling worden aangeboden door professionals van PratenOnline. Het betreft een geprotocolleerde behandeling waarvoor inmiddels vijf behandelaren door een GZ psycholoog met expertise in LHBT jongeren getraind zijn.

Deelname en onderzoek

LHBT-jongeren die tussen de 16 en 27 jaar zijn en last hebben van (beginnende) suïcidale gedachten kunnen zich voor de online behandeling en het onderzoek aanmelden via Mijn PratenonlineLHBT. Daarvoor moeten ze de aanmeldstappen op die site volgen en aangeven dat ze 8 chatsessies willemn en interesse hebben in deelname aan het onderzoek.

Vragen over het onderzoek of de behandeling kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected] LHBT-jongeren die met suïcidale gedachten kampen en direct iemand willen spreken, kunnen contact opnemen met de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie.