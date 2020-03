Online betrouwbare informatie over het coronavirus

Vervelend wanneer je op zoek gaat naar informatie over de verspreiding, klachten of andere informatie rondom het coronavirus. Mede daarom heeft Inforium haar website uitgebreid met het landelijk corona infocentrum.

Betrouwbare coronavirus informatie

Daar vind je betrouwbare informatie over het corinavirus van diverse instanties. Het infocentrum is online te bereiken op www.coranacentrum.nl. Daar kan iedereen, zowel burgers als zorgprofessionals, terecht om met een klik de juiste informatie per e-mail toegezonden te krijgen. De informatie is gratis toegankelijk.

Die informatie kan bestaan uit tekst, al dan niet ondersteund met beeld, maar er zijn ook informatieve video’s beschikbaar. De informatie over het virus is afkomstig van een verzameling van diverse betrouwbare bronnen zoals het RIVM, Thuisarts, NOS en Pharos voor laaggeletterden.

Eerder adviseerde de NHG al om voor goede en betrouwbare informatie over het coronavirus de website van Thuisarts te bezoeken.

Hoe werkt het?

Op de website staan meer dan vijftien categorieën met vragen over het virus. Die variëren van vragen over besmetting, klachten, risicogroepen en preventie tot vragen over werk, onderwijs, quarantaine en reizen. Voor laaggeletterden is er een speciale categorie waar alle informatie in eenvoudig te begrijpen video’s te vinden is.

Indien je de juiste informatie of video gevonden hebt, dan krijg je de link naar die informatie middels de verzendknop en het invullen van je e-mail adres per mail toegezonden. Ben je op zoek naar meer informatie dan kun je de ‘winkelwagen’ knop meerdere informatiebronnen verzamelen en daarna tegelijk verzenden.

Voor het gebruik van de site en het raadplegen van de informatie hoeft geen app of software geïnstalleerd te worden. Het is ook mogelijk om informatie op te zoeken voor iemand anders en die vervolgens naar de persoon in kwestie te laten versturen.

De Stichting BetrouwbareBron onderhoudt de inhoud van de website en ziet er zo op toe dat alle informatie die via coronacentrum.nl aangeboden wordt, ook daadwerkelijk klopt.