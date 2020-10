Online bijeenkomsten over VIPP 5 voor ZKN, NFU en NVZ

Tijdens de online bijeenkomsten welke gedachte schuil gaat achter VIPP 5 en aan welke eisten een deelnemende instelling moet voldoen. Ook werden tips gegeven over de aanpak. Door de coronacrisis werd de deadline voor het aanvragen van VIPP 5 subsidie verlengd tot en met 31 oktober.

Het VIPP 5 programma richt zich op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Dit moet het daadwerkelijk hergebruik van informatie stimuleren, waarbij eenmalig vastleggen (aan de bron) en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Het programma legt tevens de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO. Hiervoor loopt ook al enige jaren het MedMij-programma.

Twee online VIPP 5 bijeenkomsten

Tijdens de eerste van de twee online bijeenkomsten, die vanuit de ‘ZKN-studio’ in Zoetermeer gepresenteerd werden, werden meer dan 90 klinieken bijgepraat over de nieuwe subsidieregeling VIPP 5. Experts namen de deelnemers in anderhalf uur mee langs de belangrijkste kansen en verplichtingen van VIPP 5. ZKN lichtte de regeling en verschillende modules toe, inclusief de belangrijkste mijlpalen.

Tijdens een gesprek met de Patiëntenfederatie en MedMij werd de aansluiting op PGO’s besproken. Daarnaast is ook kennisgemaakt met de Toegangsverleningsservice (TVS). De online bijeenkomst werd afgesloten met een aantal VIPP ervaringsverhalen van de zelfstandige klinieken Andros Mannenkliniek, Keizer Kliniek en Polikliniek de Blaak.

In de tweede bijeenkomst, voor NFU- en NVZ-leden, werd onder andere teruggekeken op de VIPP-regeling voor ziekenhuizen. Frank van Oosterhout van Rivas Zorggroep vertelde over de ervaringen en ‘lessons learned’ van de eerste VIPP-regeling. Daarbij benoemde hij succesfactoren zoals het nut van de inzet van artsen als ambassadeurs, en het tijdig aanhaken van leveranciers en auditor.

Tijdens die online bijeenkomst werd ook dieper ingegaan op de criteria aan de hand van de beoordelingsmatrix. Daarbij kwam ook aan goed welke strategische afwegingen instellingen kunnen maken bij de keuze voor een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA).