Online coach ondersteunt honderden darmpatiënten

Op 19 mei 2022 was het wereld IBD dag. Op die dag was er extra aandacht voor mensen met chronische darmaandoeningen zoals Crohn en Colitis Ulcerosa. Het gaat om zogeheten inflammatory bowel diseases (IBD). IBD is een veel voorkomende en chronische ziekte: één op de 200 mensen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Speciaal voor mensen met IBD is er binnen het St. Antonius Ziekenhuis een IBD-team beschikbaar.

Zelf regie houden over aandoening en behandeling

Het St. Antonius Ziekenhuis biedt onder meer zorg voor mensen met chronische darmaandoeningen door het inzetten van het programma MijnIBDcoach. Daar maken intussen honderden patiënten gebruik van. Met deze online coach kunnen ze slimmer en beter omgaan met hun aandoening. De online coach helpt hen om duidelijke doelen te stellen en zo zelf de regie te houden over de aandoening en de behandeling.

Maandelijks vragenlijst invullen

Elke maand vullen patiënten op MijnIBDcoach een vragenlijst in. Die gaan over hoe patiënten zich voelen en zoomen in op darmgerelateerde klachten. De antwoorden kosten ongeveer tien minuten van de tijd van de patiënt. Op het eind krijgt hij of zij te zien hoe er gescoord is in vergelijking met vorige keer. Zo ontstaat er inzicht en een objectief beeld van het verloop. Wie vragen heeft kan deze via MijnIBDcoach direct stellen aan de MDL-verpleegkundige. Dankzij het snelle en laagdrempelige contact kunnen met de inzet van de digicoach regelmatig ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Online coach geeft patiënten goed gevoel

Tom van den Berg was in eind 2019 één van de eersten die van deze digitale mogelijkheid gebruik

maakten. De 36-jarige heeft ruim twintig jaar de ziekte van Crohn. “Ik heb het gevoel dat ik dankzij de tool meer regie over mijn eigen ziekte heb. Als ik vragen heb, kan ik ze via MijnIBDcoach meteen stellen aan de MDL-verpleegkundige. Binnen één of twee dagen heb ik dan antwoord. Daarnaast hoef ik nu beduidend minder vaak naar de polikliniek, maar ik blijf toch goed onder controle. Dat is een prettig gevoel, alhoewel ik er in het begin wel even aan moest wennen dat ik niet meer zoveel persoonlijk contact had met de arts. Nu heb ik daar geen probleem meer mee. Ik vind dit een prima oplossing, omdat deze aanpak veel minder belastend is.”

Online coach óók voor ander chronische aandoeningen

Chronische darmontstekingen kunnen ontwrichtend werken op het dagelijks leven van de patiënten. Sporten, studeren of een drukke baan zijn lang niet altijd meer vanzelfsprekend. De symptomen van deze ziekten zoals diarree, vermoeidheid en buikpijn, zijn meestal goed te behandelen. Genezing is echter niet mogelijk en patiënten hebben dus hun hele leven te maken met IBD. Zelfregie met behulp van online monitoring is voor velen dan ook een uitkomst. Dit blijkt uit de inmiddels honderden ervaringen van patiënten met deze tool. Naast chronische darmziekten wordt er bij het St. Antonius Ziekenhuis ook bij andere ziekten gebruik gemaakt van een online telemonitoringtool zoals bij Parkinson, COPD, hartfalen of reuma.