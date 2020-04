Online ‘corona’ opleidingsplatform voor zorgpersoneel

De coronacrisis zet het Nederlandse zorgsysteem al weken enorm onder druk. Verwacht wordt dat dit nog een aantal weken tot maanden zal duren. De zorg kampte ook voor deze crisis al met een personeelstekort. De behoefte voor meer zorgpersoneel is alleen maar groter geworden.

Daarom wordt nu ook een beroep gedaan op mensen zonder specifieke zorgachtergrond in te zetten, liefst zo snel mogelijk. Daarvoor is scholing nodig. Maar er is ook scholing nodig om huidig zorgpersoneel zo snel mogelijk te bekwamen in complexere werkprocessen.

Nationale Zorgklas

De initiatiefnemers streven ernaar de eerste spoedcursussen in de week na Pasen al te kunnen aanbieden via de Nationale Zorgklas. Het platform wordt toegankelijk voor alle mensen die willen werken in de zorg maar daarvoor nog kennis, kunde en/of ervaring missen.

Het landelijke platform ‘extra handen voor de zorg’ brengt vraag en aanbod van zorgpersoneel bij elkaar. Echter, daarbij ontbreekt een aansluitende opleidingsinfrastructuur. De Nationale Zorgklas kan daarin voorzien. Naast een oplossing voor crisisscholing op de korte termijn, kan het platform ook op de lange termijn een duurzame oplossing bieden, als een platform waar een breed scala aan mensen voor de zorg kunnen worden opgeleid.

Momenteel wordt gewerkt aan spoedcursussen die voor voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Met de samenwerkende onderwijsinstellingen worden online trainingsprogramma’s aangeboden waarmee vakdocenten mensen zonder ervaring in de zorg kunnen opleiden.

Kennis delen is ook zorgpersoneel opleiden

De afgelopen periode hebben ook steeds meer ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen aan de ontwikkeling van omscholingsmaterialen gewerkt. Die zijn bedoeld voor het zo snel mogelijk kunnen inzetten van zorgprofessionals bij de bestrijding van COVID-19. Een overzicht van beschikbare e-learnings, checklists en capaciteitsmodellen zijn op deze website bij elkaar gezet.

Een ander initiatief voor kennisdeling ten tijde van de coronacrisis is te zien bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daar is onder andere de plan van aanpak voor de behandeling van coronapatiënten openbaar beschikbaar voor de opleiding van medisch specialisten en bij de werving van extra personeel.